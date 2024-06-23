أسيوط: استمرار أعمال تشجير وزراعة شتلات بديروط ضمن مبادرة"زراعة 100مليون شجرة"

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرات والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء لتخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء وخفض الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتنفيذ فعاليات تساهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني على الوجه الأمثل وبالأماكن المخصصة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ حملات تشجير وزراعة شتلات الأشجار المثمرة وغير المثمرة استهدفت بعض المصالح الحكومية والمنشآت التعليمية والمدارس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز ضمن مبادرة "زراعة 100مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 وذلك بمتابعة حسام عبدالناصر وحسام خديوي نائبي رئيس المركز وذلك بحضور رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ورفيق فارس مدير إدارة المخلفات الصلبة بديروط ، وسمير عبد الحكيم مدير القسم الزراعي وإدارة البساتين بديروط ومسئولي البيئة والحملة الميكانيكية والإشغالات والزراعة مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.