رفع درجة الاستعداد في المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونبه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الجامعية بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

تنظيم إجازات المستشفيات الجامعية:

ووجه وزير التعليم العالي بتنظيم الأجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل المستشفيات الجامعية؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد وزير التعليم العالي توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية في المستشفيات الجامعية.

ونوه وزير التعليم العالي بالتأكد من توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة في المستشفيات الجامعية، لتعمل بجانب الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى المُبارك.

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك غدًا الأحد، ولمدة أربعة أيام تنتهي الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، أما إجازة عيد الأضحى المبارك الرسمية فتنتهي الخميس الموافق 20 يونيو 2024.