وكيل صحة شمال سيناء يؤكد دعم وتحسين الخدمات بالوحدات ومراكز الرعاية

تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عقد الدكتور أحمد سمير وكيل وزارة الصحة اليوم، اجتماع لمديري الإدارات الصحية بحضور مديري الإدارات الفنية وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية

وأكد وكيل وزارة الصحة علي دعمه وتعاونه مع الجميع، للارتقاء بمستوى مديري وأفراد الإدارات إلى التميز في العمل، وبذل أقصى مجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عملهم.

وقال دكتور بدر يجب تحقيق الانضباط الإداري ودعم وتحسين الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية بهدف تعظيم الاستفادة والتواجد في مناطق قريبة من سكن المواطن البسيط ، وبما يضمن حصوله على العلاج اللازم في الحالات التي لا تتطلب التوجه للمستشفيات الكبرى موجها بالاحالة في حالة الإهمال او التقصير للتحقيق العاجل".

و ناقش مع مديري الإدارات خلال الاجتماع معدلات الأداء والتقارير الواردة من فريق اشراف المديرية خلال فترة عيد الأضحى، واستعرض اهم السلبيات الموجودة أثناء متابعة انتظام سير العمل بالوحدات الصحية التابعة لكل إدارة .

وكلف وكيل وزارة الصحة مديرى الإدارات بسرعة العمل على تحقيق الانضباط بالوحدات، وتجهيز الخطط التصحيحية للارتقاء بالمستوى الصحي للخدمات المقدمة للمواطنين والمتضمنة إعادة النقل والتوزيع للمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية والعرض عليه شخصيا.



كذلك تنشيط منظومة الرعاية الأولية والطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل للاهالي، وشدد على أهمية تكثيف المرور الإشرافى الفعلي من قبل مديري الإدارات على الوحدات الصحية، ووضع ضوابط لتنظيم العمل وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج.

كما أكد وكيل وزارة الصحة على فريق اشراف المديرية بتفعيل متابعة عمل وحدات الرعاية الأساسية الـ٦٥ على مدار اليوم ومتابعة إرسال جداول النوبتجيات، لتجنب المواطنين اللجوء إلى المستشفيات قدر المستطاع والسفر من القرى إلى المدن والمراكز، فضلاً عن متابعة عمل العيادات المسائية، وإتاحة قسم للطوارئ على مدار اليوم بعدد من الوحدات التي تخدم تجمعات سكنية كبيرة. والاهتمام بالمبادرات الرئاسية.



وفى نهاية الاجتماع، استمع وكيل الوزارة لجميع مديرى الإدارات الصحية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً بالأماكن البعيدة بمنشآت الرعاية الأولية.