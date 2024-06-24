محافظ سوهاج حملات للنضافة خلال الفترة المسائية بسبب إرتفاع درجات الحرارة

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى بالبدء الفورى في تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، خاصة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه "الفقي" بأن تكون تلك الحملات خلال الفترة المسائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين بقطاع النظافة، داعيا المواطنين للتعاون مع القائمين على تلك الحملات ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

وقد بدأت الوحدات المحلية على الفور، مساء الأحد، في تنفيذ توجيهات المحافظ، من خلال تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والطرقات وذلك بمختلف المدن، والأحياء، والقرى.