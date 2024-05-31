استعراض تجربة مصر في التغطية الصحية الشاملة بمؤتمر جيتيكس أفريقيا Gitex Africa بالمغرب

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، شارك الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة والدواء، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية، في فعاليات مؤتمر world future health Congress Africa والمقام تحت مظلة مؤتمر جيتيكس أفريقيا Gitex Africa في الفترة من [29-31] مايو بدولة المغرب.

يعتبر مؤتمر جيتيكس أفريقيا واحداً من أبرز الفعاليات في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية على مستوى القارة، حيث يجمع كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي من مختلف دول العالم، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

خلال المؤتمر، تم عقد اجتماعات مع ممثلي شركة أوراكل الفرنسية، لبحث سبل التعاون في بناء استراتيجية صحية كاملة متعلقة بالبيانات وحوكمة العمليات المختلفة باستخدام أحدث التكنولوجيا في العديد من العمليات بمنشآت الصحية كإدارة دورة الإيرادات RCM وإدارة المخازن، وذلك بهدف تحسين مدخلاتو مخرجات كافة عمليات الرعاية الصحية.

وخلال مشاركة وفد الهيئة بالمؤتمر، عُقد اجتماع مع ممثلي شركة مايكروسوفت لبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وتناول الاجتماع كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرعاية الصحية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وفي إطار المؤتمر، زار الوفد المصحة الدولية بمراكش، والتقة رئيس مجلس إدارة المصحة، والتي تعتبر واحدة من أكبر المستشفيات في القطاع الخاص، وقد تم الاتفاق على عقد زيارات متبادلة ونقل خبرات الهيئة في تكويد المعامل، وتقديم الدراسات، ودعم المستشفى في تطوير الخدمات العلاجية بالتعاون مع وزارة الصحة المغربية. كما تم التأكيد على تعزيز مجالات التعاون الدولي ووضع المؤسسات الصحية المغربية على الخريطة الصحية العالمية.

شارك الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، في جلسة تناولت موضوع الصيدلة واستخدام العلاج الجيني، حيث عرض التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، كما ألقى الضوء على كيفية استفادة مصر من التكنولوجيا الحديثة في تحسين خدمات الرعاية الصحية وتقديم العلاجات المتقدمة للمرضى ، بما يضمن تقديم دواء آمن وفعال للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل.

بالإضافة إلى ذلك، شارك الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية، في جلسة استعرض خلالها التحربة المصرية في التحول من الدعم الفني من منظمات التنمية الدولية إلى تبني المشاريع المستدامة، تناولت الجلسة كيفية تعزيز الاستدامة في مشروعات الرعاية الصحية والاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التقدم والنمو المستدام في القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن المشاركة في مؤتمر جيتيكس أفريقيا تعتبر خطوة هامة لتعزيز مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية على المستوى الأفريقي والدولي، وأوضح: أن هذه المشاركة توفر فرصة قيمة للتفاعل مع كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وتبادل الأفكار والخبرات حول أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصحة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذا المؤتمر يتيح بناء شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة مثل أوريكال ومايكروسوفت، وبما يسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أن هذه الشراكات تدعم جهود مصر في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية