ألسن القناة تنظم مؤتمرها الأول للدراسات العليا بعنوان " الفرص والتحديات



نظمت صباح اليوم كلية الألسن بجامعة قناة السويس مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث،

بعنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030"، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة،

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

وإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث و مقرر المؤتمر .

و أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن كلية الألسن تخطو خطوات واسعة نحو التقدم والازدهار، خاصة في مجال الدراسات العليا والبحوث.

موضحا أنها مؤهلة لأن تكون القاطرة التي تقود كليات الجامعة للنشر الدولي في مجال العلوم الإنسانية.

كما أشاد نائب رئيس الجامعة بتصنيف جامعة قناة السويس على مستوى التصنيفات العالمية،

وأوضح الدكتور سعد زغلول أن الكلية مؤهلة لأن يكون مؤتمر العام القادم دوليا،

وتمنى أن يكون مؤتمرا مثمرا يتناول مناقشات فعالة

و أعرب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته للمشاركة في أول مؤتمرللكلية التي تحظى بدعم من قيادات الجامعة، وعلى رأسها الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

موضحا أن إنشاء كلية الألسن في حد ذاته يعد إضافة كبيرة للجامعة، لأنها الوحيدة بإقليم القناة و سيناء.

مشيرا إلى أن تدشين مؤتمرها الأول للدراسات العليا يعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الكلية.

وقد أثنى نائب رئيس الجامعة على اختيار موضوع المؤتمر والمحاور التي يناقشها.

متمنيا أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تحقق أهدافه.

و رحب الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية بالجميع خاصة الباحثين المشاركين بالمؤتمر من مختلف الجامعات المصرية.

موضحا أن حدث اليوم يعد خطوة مهمة للكلية في طريق دعم البحث العلمي، خاصة في مجال الأدب و اللغة و الترجمة.

مشيرا إلى أن المؤتمر يناقش في محاوره المختلفة الفرص والتحديات التي تواجه الدراسات اللغوية والأدبية

والترجمة ، من منطلق مسئولية كلية الألسن في هذا الجانب من الإنتاج الحضاري، و بحثًا عن الأفكار

البنائة والرؤى الإبداعية المتجددة.

و قد تحدث الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن الأسبق عن سعادته لظهور أول مؤتمرات الكلية للنور، وتدشين المؤتمر الأول للدراسات العليا والبحوث، مؤكدا أن الحلم قد تحقق وأصبح واقعا.

مشيرا إلى أنه بالعلم و البحث العلمي تنهض الأمم و تتقدم ويعلو شأنها.

مشيدا بأن الكلية الآن اصبح لها جيل جديد من خريجيها يحمل لوء البحث العلمي ويشرف الكلية في جميع المحافل.

وعن المؤتمر تحدث الدكتور وليد شعبان وكيل الكلية و مقرر المؤتمر أن عدد المشاركين بالمؤتمر تجاوز 150 مابين حضور و مشاركات.

وأشار وكيل الكلية إلى أن كلية الألسن تسطر نجاحا وتميزا جديدا في مجال البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات

العلمية والبحثية بمؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث،

كما تستعد لإطلاق العدد الأول لمجلتها العلمية الجديدة السنيات وهى دورية علمية للدراسات اللغوية

والأدبية والترجمة.

مشيرا إلى أن مؤتمرنا لهذا العام يأتي تحت عنوان: "فرص وتحديات دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030"،

حيث يحتل البحث العلمي مكانة في الأجندة الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية في رؤيتها المستقبلية

."2030

و في نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم تكريم وإهداء درع المؤتمر للدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورجمال المصري مدير مكتب النشر الدولي بالجامعة، و الدكتور شديد جاد وكيل الكلية الأسبق

والجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش عدة محاور رئيسية هي :

محاور الدراسات اللغوية:

1- واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر.

2- مستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر.

3- اللغات واللهجات وحوار الحضارات.

4- النص الرقمي والتفاعلي

5- الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات

6- النقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة.

7- فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.

محاور الدراسات الأدبية:

1- المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب

2-الدراسات النقدية والحوار الثقافي

3-التكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن.

4-آفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية.

5-أدب الأزمات في العصر الرقمي

محاور دراسات الترجمة:

1-التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي.

2-الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات.

3-الكاتب-المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية

4-التحول الرقمي والترجمة الآلية

تعددية الترجمة والأمن الثقافي.