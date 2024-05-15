الصحة تتابع تطوير خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية في الفيوم

قام فريق من الادارة المركزية للرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتورة نانيس عبدالمحسن مدير عام الإدارةالعامة لرعاية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة الصحة، وبرفقتها الدكتورة هاجر محمد المنسق المركزى بالوزارة،

ورافقهم أثناء الزيارة الدكتورة نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم، وفريق الرعاية الأساسية بالمديرية الدكتورة زينب سعد، وعلى محمد، وذلك لمتابعة مؤشرات الاداء بالمرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وتحت إشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

المرور على الوحدات الصحية



وحرص الفريق بالمرور على الوحدة الصحية بالكعابى الجديدة التابعة لإدراة سنورس الصحية لمتابعة سير العمل من حيث تردد المواطنين فى المواعيد الصباحية والمسائية وتوافر الخدمات الطبية المقدمة وجودة الخدمة وفتح الملفات العائلية الطبية.

وأشاد فريق الوزارة، بالجهد المبذول للفريق الصحى بالوحدة والإشراف الفعال لمدير الإدارة وفريق اشراف الرعاية الأساسية بالإدارة ومسئول الإدارة بإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية منار محمود .



بعد ذلك تم التوجه لمركز يوسف الصديق حيث تم المرور على وحدتى الخواجات والصبيحى وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير .وبعد الانتهاء من المرور تم عقد اجتماع مع الدكتور وكيل الوزارة وفريق الوزارة ومديرة الرعاية الأساسية فى مكتبه بمديرية الصحة وعقب ذلك تم عقد اجتماع فريق الوزارة ومديرة الرعاية الأساسية مع مديرى الإدارات الصحية وفرق الاشراف بالادارات .



وأوصى الاجتماع بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع ومناقشة السلبيات وعرض التقارير الدورية وعمل خطة تحسين و التأكيد على تفعيل التسجيل على الاستمارة المميكنة أثناء مرور فرق الاشراف على الوحدات .وقد تم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

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