النعماني يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

انعقد مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور شرف الدين شاذلي مدير وحدة علاج اعضاء هيئة التدريس والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وناديه ابو النجا مدير إدارة الوحده واعضاء الصندوق من العمداء والأساتذة من الكليات المختلفة بالجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، حرص الجامعة علي توفير الرعاية الصحية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وذلك لتخفيف الأعباء التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس من الإجراءات وأماكن الخدمات المتباعدة .

وأضاف النعماني، أن المجلس ناقش الطلبات المقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لصرف الادوية المطلوبة، ومستحقات إجراءهم بعض العمليات الجراحية سواء داخل المستشفي او في مستشفيات اخري، وذلك طبقاً للائحة علاج أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي ان فعاليات الجلسه رقم 40 لإجتماع مجلس إدارة الصندوق تم خلالها الموافقة علي صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن العلاج خلال الشهر الماضي، كما تم مناقشه مقترح تعاقد الوحدة وتعاونها مع معهد الأورام بسوهاج لتقديم خدمه ورعاية طبيه وعلاجيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة