انطلاق المرحلة الثانية لـ"الشباب تقود "بالمنيا

شهدت محافظة المنيا انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة لمؤتمر "الشباب تقود"، بمكتبة مصر العامة، وبحضور القيادات الشبابية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية فريق شباب وطن بالمحافظة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حضر المؤتمر، الدكتورة رشا المهدي، والدكتورة نجاح التلاوى، مقرر فرع القومى للمرأة بالمنيا، والدكتورة هبة أبو زيد، مدير وحده ذوى الإعاقة بمكتبة مصر، واللواء سامى سنوسي، والإعلامي الدكتور خالد أبو الفتوح ، وعماد عبد البديع، وأحمد الصياد، وعدد من الصحفيين والإعلاميبن والقيادات الشبابية، وشباب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطنى ثم الاستماع لتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مؤمن حسين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب وطن، التى رحب فيها بالقيادات الشبابية، وأثنى على جهودهم فى الفترة الحالية ، تلاها كلمة الدكتورة نجاح التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالمنيا ، والتى شرحت في كلمتها اسس تنمية مهارات الشباب ، ليكون قادرًا على مواكبة العصر ، وبناء جيل جديد من الشباب سياسيا واجتماعيا ، ثم تحدثت الدكتورة نهال حجازى، عن كيفية صنع القرار.

قال رئيس الأمناء، إن مبادرة الشباب تقود ، يمسّ مستقبل مصرنا، لتمكين الشباب سياسياً وتنفيذياً، وشباب مصر هم ثروتها الحقيقية ، هم طاقتها المتدفقة ، وهم أملها في حاضر أفضل ومستقبل مزدهر ، مضيفا ، ان الشباب يتمتع بالطاقة والحماس والقدرة على الابتكار، مما يجعلهم محركاً أساسياً للتغيير والتقدم.

وأكد أن المؤسسة ستقوم بعمل برامج تدريبية متنوعة ، لتمكين الشباب فى الحياة السياسية، خلال الايام المقبلة، مؤكدا علي الشباب بضرورة الحجز، من جانبة، أكد محمد على عبد المنعم المستشار الإعلامى لشباب وطن، أن المرحلة الثالثة من شباب تقود، فكرة رائدة فى مجال تنمية الشباب والعمل على توعيتهم، وتأهيلهم لسوق العمل سياسيا واجتماعيا، وتمتلك المؤسسة رؤية و أفكاراً جديدة ثاقبة لمستقبل البلد، مما يُثري عملية صنع القرار، ويساهم في إيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تواجهنا.

وأضاف عبد المنعم، أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والتنفيذية، تُعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وتُساعدهم على اكتساب مهارات القيادة وصنع القرار، ومن توصيات المؤتمر، توفير فرص التعليم والتدريب للشباب ، لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة ، للمشاركة في الحياة العامة ، و سيتم دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المجالات ، السياسية والتنفيذية والمجتمعية، مع إزالة العقبات التي تواجه مشاركة الشباب، مثل القوانين والأنظمة التي تمنعهم من الترشح للانتخابات أو تولي المناصب القيادية.

واختتم المنسق الإعلامي كلمته، أن تمكين الشباب هو مسؤولية الجميع، من حكومة ومجتمع مدني وأفراد، فلنعمل معاً لبناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزخر بالإبداع والابتكار والتقدم "معًا، نستطيع"، شكرًا لكم، موجهًا التحية إلى كل الشباب الحاضرين، قائلًا: أنتم المستقبل، وأنتم الأمل، وأنتم القيادة التي ستقود بلدنا إلى مستقبل أفضل.