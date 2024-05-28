تدريب أطباء الرعاية الصحية بالإسماعيلية على الإنعاش القلبي الرئوي
انطلقت فاعليات الدورة التدريبية الإلزامية للعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية علي الإنعاش القلبي الأساسي ( Cardiac life Support بقاعة العناية الوسيطة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
قدمت ادارة التدريب الإلزامي وعلي مدار يومين وبإجمالي مستهدف ١٢٢ متدرب من الفريق الطبي بالمنشآت التابعة لفرع الإسماعيلية ، دورة للتدريب علي الأساليب المنقذة للحياة التي تفيد في العديد من الحالات الطارئة ، مثل النوبة القلبية او شبة الغرق ، التي يتوقف فيها تنفس المصاب او نبضة،،تم خلالهم عمل عدة مجموعات من ورش العمل للتدريب
أهداف ومحاور التدريب :-
- التدريب على انعاش القلب الرئوي الأساسي BLS
- ـهمية عمل high quality CPR
- أهمية سلسه الإنقاذ chain of survival مع شرح العلامات المبكره لتدهور حالات المرضى
- التدريب على التعامل مع حالات ومشاكل توقف التنفس وإعطاء أكسجين بالطرق المختلفه إذا لزم الأمر.
- التدريب على التعامل مع حالات acute coronary syndrome & stroke.
- التدريب على جميع حالات وأنواع Arrhythmia. مثل
Bradycardia حالات تباطؤ النبض
Tachycardia حالات تسارع النبض
Shockable cardiac arrest حالات توقف القلب المستجيبة للصدمات
Non Shockable cardiac arrest حالات توقف القلب الغير مستجيبة للصدمات
- التدريب على كيفية التعامل مع جهاز الصدماتDC shock وكيفية إعطاء صدمة بشكل آمن..
- الرعايه ما بعد توقف القلب post cardiac arrest care
قدم التدريب المحاضر : الدكتور محمود سامي - طبيب الكلى بمركز ٣٠ يونيو الدولي، ومدرب معتمد بمجلس الإنعاش الأوروبي
نسق التدريب الدكتوره ألاء ابو الحسن - عضو ادارة التدريب الإلزامي بفرع الإسماعيلية والدكتوره نهلة فوزي - مدير ادارة التدريب فرع الإسماعيلية.