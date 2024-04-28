ختام دورة إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الدواء المصرية:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن ختام الدورة التدريبية المكثفة حول إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية، للعاملين بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بالهيئة، التي جاءت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية – مكتب مصر.

شهد فاعليات الختام من الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية كلًا من د. حنان أمين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية ، د. حمادة شريف مدير الادارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية، فيما شارك من جانب منظمة الصحة العالمية، د. لويس جوفيا، مستشار إقليم شرق البحر المتوسط للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية - مكتب مصر، د. مني معروف، منسق الشئون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية - مكتب مصر.

وتم خلال الدورة تبادل الخبرات حول إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية لمواكبة أحدث المعايير العالمية وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة عالميًا بما يتناسب مع سوق الدواء المصري وذلك وفقًا لمتطلبات الاعتماد GBT من منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لدعم وتطوير كوادر العاملين وذلك لرفع قدراتهم الفنية والتي بدورها تؤدي إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدرة السوق المحلي لمواكبة التغيرات الدولية.

كما ناقشت الدورة التدريبية الآليات المتبعة محليًا ودوليًا حول إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية وذلك لضمان دواء آمن وفعال للمرضى، وحرصًا على سلامتهم.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوي المهني لكافة العاملين بالهيئة وإطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".