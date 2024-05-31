بالإنفوجراف والفيديو.. ننشر حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٩٧ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، كما شهد أيضا، افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4.

كما تفقد خلال هذا الاسبوع أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، حيث كان في استقباله السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس هاني طلعت مصطفى وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة.

كما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحدى محطات ومزارع التصدير بمنطقة النوبارية ،يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، كما تفقد أيضا مزرعة الإنتاج الحيواني التابعة للادارة المركزية للمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية والواقعة في منطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية.

والتقى القصير، مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بالعاصمة الادارية لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بها، كما التقى أيضا بالدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وذلك بهدف دعم مبادرة الصحة النباتية في أفريقيا والتي اطلقتها الاتفاقية الدولية للصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام ٢٠٢٣

فيما بلغت صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى 23/24 حوالى ٦٥٠ ألف طن حتى 20 مايو الجاري وذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الزراعية الخارجية.

واختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، اعمال حملة القوافل البيطرية المجانية، التي تم تنفيذها في قرى ثلاثة محافظات، حيث قدمت خدماتها لحوالي ١٢٢٧٤ رأس ماشية، كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان: "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية" تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

فيما قام الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بزيارة تفقدية لمواقع العمل المختلفة بشمال ووسط سيناء، حيث تفقد الأعمال الميدانية للتوسعات المستقبلية لأراضي التجمعات الجديدة والتي ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة، كما عقد أيضا دائرة مستديرة حول "التصميم الأمثل لنظام متكامل اقتصادي للتحلية من أجل الزراعة"، حيث ضم الاجتماع مجموعه من ممثلي الشركات العالمية وممثلين عن بعض شركات القطاع الخاص المصرية المهتمة بمجال تحلية المياه.

كما قام وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC بزيارة معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، حيث اشادوا بالإمكانيات المتطورة بمعامل المشروع، كذلك ألقى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، محاضرة بعنوان "دور المعمل فى منظومة الرقابة على سلامة الغذاء فى مصر" فى فاعليات المؤتمر المصاحب لمعرض FI Africa 2024 ، كذلك تم تدريب 21 متخصص من دولتي ليبيا وقطر ضمن فعاليات دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لنخيل البلح.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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