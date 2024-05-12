مياه أسيوط تحقق اعتماد لسلامة ومأمونية 60% من المياه المنتجة للقابضة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إجتماعها الدورى للجنة التنسيقية المعنية برفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك بحضور المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

واستقبل الشرقاوي، ممثلي الجهات المعنية المشكلة للجنة التنسيقية من مسئولي وزارة الصحة بأسيوط ومسئولي هيئة الطب الوقائي بأسيوط، ومسئولي شرطة المسطحات المائية بأسيوط، ومسئولي إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة وممثلي لإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط.

حضر اللقاء كل من الكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بشركة مياه أسيوط لمناقشة صرف محطة معالجة النواورة مركز البدارى على مصرف البدارى.

وناقش الإجتماع أهم الإجراءات لزيادة فاعلية اللجان المشتركة الخاصة بسحب عينات المياه على مستوى المحافظة للإطمئنان على جودة مياه فضلاً عن استعراض تقارير من اللجنة التنسيقية التي تتابع جودة المياه وما سيتم خلال الفترة القادمة.

وتابع الاجتماع ما تم من الإجراءات التصحيحية في الخطط التي تم إعتمادها لسلامة ومأمونية المياه من الشركة القابضة للمياه والجهاز التنظيمى لمياه الشرب، بعد أن تمكنت الشركة من اعتماد 60 % من المياه المنتجة من الشركة على أن يتم استكمال جميع المياه المنتجة من الشركة حتى تصل إلى نسبة 100% طبقا لما ترنو إليه الخطة المستقبلية حتى عام 2027.