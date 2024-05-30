اقرأ غدا في جريدة الوفد.. السيسي يطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي- الصيني.. السيسي يطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الإسرائيلية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- السيسي: لا بد من التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين
- السيسي: ضرورة انخراط إثيوبيا مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم
- السيسي: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا
- دراسة طرح الخبز الحر بـ 125 قرشا .. وزير التموين: حصة المواطن من الخبز 5 أرغفة يوميا دون تغيير
- اعتماد نتيجة الشهداء الإعدادية في القاهرة والجيزة
- “مدبولي”: الدولة تعمل على توفير جميع الأدوية وبناء مخزون استراتيجي نتالمواد الخام
- تدريب 9200 مندوب إفريقي على تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء
- حبس حسين الشحات سنة وغرامة 100 ألف جنيه في واقعة التعدي على “الشيبي”
- فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في إيران
- اتفاق أمريكي إسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية في رفح
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