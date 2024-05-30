اقرأ غدا في جريدة الوفد.. السيسي يطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي- الصيني.. السيسي يطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي: لا بد من التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

السيسي: ضرورة انخراط إثيوبيا مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم

السيسي: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا

دراسة طرح الخبز الحر بـ 125 قرشا .. وزير التموين: حصة المواطن من الخبز 5 أرغفة يوميا دون تغيير

اعتماد نتيجة الشهداء الإعدادية في القاهرة والجيزة

“مدبولي”: الدولة تعمل على توفير جميع الأدوية وبناء مخزون استراتيجي نتالمواد الخام

تدريب 9200 مندوب إفريقي على تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء

حبس حسين الشحات سنة وغرامة 100 ألف جنيه في واقعة التعدي على “الشيبي”

فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في إيران

اتفاق أمريكي إسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية في رفح

انهيار رصيف «بايدن» البحرى المزعوم لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

