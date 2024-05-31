صحة الشرقية تناقش خطة العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك صباح اليوم الجمعة، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات "المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والمتابعة، والمراجعة الداخلية والحوكمة"، ومسئولة التطعيمات، ومراقب أول المديرية ومراقب أول الأغذية.

بدأ الاجتماع بتهنئة وكيل الوزارة لمديري الإدارات الفنية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما ناقش خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خلال عطلة العيد، والتي تتضمن محاور وآليات تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، والتأكيد على جودة الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العطلة، وتوفير التجهيزات اللازمة لأقسام الطوارئ، والتأكيد على سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، وتعزيز القوي البشرية خلال فترة النوبتجيات والسهر، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر مخزون السولار وكفاءة عمل المولدات الكهربائية.

كما تم مناقشة احتياجات المستشفيات من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه وكيل الوزارة مدير ادارة المستشفيات بالتأكيد على متابعة تواجد مدير مناوب علي مدار الساعة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية.

وشدد وكيل الوزارة على المرور المكثف على مختلف الأقسام، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي انتظام سير العمل، موجها بأهمية النظافة العامة للمستشفيات، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، مع تفعيل الصيدلة الإكلينيكية بكافة الأقسام الطبية، للتخفيف من معاناتهم وآلام المرضى، ولترشيد استهلاك الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية، مع تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وسرعة إرسال المطالبات المالية الخاصة بها للوزارة، مع تفعيل عيادات طب الأسنان خلال عطلة العيد، ومتابعة تطبيق كافة إجراءات ومعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما شدد الدكتور هشام مسعود على أهمية تكثيف حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة منافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك أعمال صحة البيئة، وأعمال مكافحة ناقلات الأمراض لتطهير المجازر والسلخانات، لمكافحة أي حشرات بها، والتأكيد على عمل الوحدات الصحية بكامل طاقتها، وإعلان مواعيد جلسات التطعيمات الروتينية على الصفحات الرسمية للإدارات الصحية، واستمرار فتح منافذ صرف الألبان خلال عطلة عيد الأضحى، وكذلك استمرار تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج، وكافة خدمات المبادرات الرئاسية الأخرى، ومراكز الإحالة الخاصة بها.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل والإجراءات المتبعة، للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.