الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع متزايد لأعداد القتلى في غزة ومناطق مهددة بمجاعة

قالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" إن هناك ارتفاعًا متزايدًا لأعداد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدة انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات في القطاع.

وأضافت الجمعية، أن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محافظات قطاع غزة كافة لزيادة معاناة الأهالي".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد إجبار النازحين على التنقل من منطقة إلى أخرى في القطاع.

وأوضحت أن "مناطق وسط القطاع مهددة بمجاعة حقيقية كما حدث في شماله وجنوبه".

وقالت جمعية الهلال الأحمر في غزة، إن "هناك أعدادًا كبيرة من الشهداء في مناطق توغلت فيها الآليات الإسرائيلية شمالي القطاع، وطواقم الإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الشهداء ودفنهم ولا بد من وقف آلة الحرب".

وذكرت أن "الدفاع المدني يحتاج إلى معدات بشكل عاجل لانتشال الشهداء والجثث من تحت الأنقاض، وأن تعثر عملية انتشال الجثث يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة في مناطق شمال غزة".

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط لإلزام "إسرائيل على إدخال المعدات الطبية إلى غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 238 على التوالي، التي تسببت بمقتل 36224 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.