اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يستعد لانطلاق المؤتمر النصف سنوي فى ميلانو

تنطلق يوم السبت ١٨ مايو فعاليات مؤتمر اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا فى مدينة ميلانو الإيطالية فى فندق دوريا وسط المدينة.



ويحظى المؤتمر بإهتمام كبير ، وإقبال شديد من رؤساء الكيانات والرموز المصرية الوطنية الموجوده فى أوروبا ، ونظراً للإقبال الشديد وزيادة الأعداد التى فاقت سعة قاعة المؤتمرات ، إضطرت إدارة الاتحاد إلى إغلاق باب التسجيل لحضور المؤتمر .

وتصل الوفود إلى مدينة ميلانو يوم الجمعة ١٧ مايو لعقد إجتماع تحضيرى للمؤتمر مساء الجمعة

وفى صباح السبت تبدأ الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ، يلقى كلمة الإفتتاح والترحيب بالضيوف، مصطفى رجب رئيس الاتحاد موجهاً الشكر للسفيرة منال عبدالدايم قنصل مصر العام بميلانو لتشريفها للمؤتمر ودعوتها لإلقاء كلمة للحضور الكريم .

تليها سناء المغازى نائب رئيس الإتحاد ، لتتحدث عن فعاليات المؤتمر وكيفية التحضير له ، ثم يتحدث اشرف الزيات عن نظام، وقواعد ولوائح سير المؤتمر.

فعاليات المؤتمر



ثم تأتي مناقشة ما تم انجازه فى العام الماضى، وكيفية التعامل مع التحديات التى تواجه المصريين فى الخارج ، ويستعرض الكابتن عصام شريف الامين العام للاتحاد ورئيس اللجنة الرياضية ،كيفية التحضير لبطولة الكارتيه الدولية والتى ستقام فى مدينة الغردقة فى شهر فبراير من العام القادم ٢٠٢٥ ،ويشارك فيها حوالى ٣٥٠ لاعب والتى ستعود بفوائد عديدة على الدولة المصرية وخاصة فى مجال السياحة ، حيث تعد البطولة افضل دعاية سياحية لمصر .

يلى ذلك كلمات الأعضاء الذين طلبوا إلقاء كلمة والتى ستمتد حتى الساعة الثانية ظهرآ، يعقبها فترة راحة لتناول وجبة الغذاء .

وفى الفترة المسائية والتى يبدأها الكابتن مجدى رمضان بعرض تنظيم بطولة كرة القدم بمدينة الغردقة لفرق الكيانات المصرية الموجوده فى أوروبا فى شهر سبتمبر ٢٠٢٤ .

ثم يتوالى إلقاء الكلمات من المشاركين

،وينتهى برنامج اليوم الأول بنقاش مفتوح حول ماتم من انجازات على ارض الواقع ، ثم يتم تكوين لجنة لعمل توصيات المؤتمر .

ومن جانبه يتقدم مجلس إدارة الإتحاد بالشكر للأعضاء الذين حرصوا على المشاركة فى المؤتمر، إيماناً منهم بأنه قد بأنه قد آن الأوان لوحدة المصريين فى الخارج، تحت كيان كبير يعمل من أجل مصر والمصريين فى الخارج مع الحريص كل الحرص على العمل فى صمت .