نشرة التوك شو.. مصر لن تسمح بزجها بحرب طاحنة وتقرير مشبوه لـ"CNN"

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

وصف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، حديث أمريكا عن وقف إرسالهم الأسلحة لإسرائيل بالخدعة.

أيمن الرقب: طوفان الأقصى أشبه بالانتحار ولا يمكن لإسرائيل الصمود دون أمريكا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، دخول اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، حيز التنفيذ 28 مايو المقبل.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موافقة أمريكا على العضوية الكاملة مسألة وقت (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يجري جولات ميدانية بشكل مستمر.

متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يلتقي المستثمرين ويعمل على تذليل مشكلاتهم

أكد عصام شلتوت الناقد الرياضي، إيقاف القيد عن 6 أندية مصرية وهي: “الزمالك وحرس الحدود ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني، والمصري، ونجوم المستقبل”.

تفاصيل إيقاف القيد عن 6 أندية مصرية بينها الزمالك (فيديو)

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى المصارحة والمكاشفة بشأن الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار كمستهدف للصادرات، بعد الإخفاق في عدم تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

يمن الحماقي تحذر من خلل مرعب في الاقتصاد وتقدم روشتة لتجنب التعويم.. فيديو

كشف اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تفاصيل المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام الذخيرة الحية.

مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تمر بأصعب فترة وتتعرض لتهديدات غير مسبوقة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، رد مصدر سياسي مهم حول إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين.

بكري نقلًا عن مصدر سياسي: مصر لن تسمح بزجها في حرب طاحنة

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره الاحتلال، مؤكدًا أنه يحتاج ما لايقل عن 20 لـ30 عامًا لإعادة إعماره.

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لم يتلق تحذيرا من قبل الجيش الإسرائيلي حول هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي ومهاجمة إسرائيل، وذلك وفقا لقناة "العربية"، الخميس.

نتنياهو يكشف حقيقة معرفته بموعد هجوم 7 أكتوبر (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك قادة إسرائيليين ملاحقين في أكثر من 146 دولة، مشيرا إلى أن أي مسئول إسرائيلي سيصل في أي من مطارات تلك الدول سيتم اعتقاله.

مصطفى بكري: تقرير CNN عن دور مصر في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس مشبوه

توقع د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن يتم القبض على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القريب العاجل جراء جرائمه التي ارتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.

د. وجدي زين الدين: نتنياهو يواصل الإجرام والأكاذيب للتهرب من مصير السجن المحتوم

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بمبادرة “ابدأ” التي تستهدف تعظيم الصناعة المصرية وتطويرها، مضيفًا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية من أجل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

د. وجدي زين الدين يشيد بمبادرة “ابدأ”: تدعيم للأمن القومي العربي وتعزيز للاقتصاد

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن مصر تتعرض لضغوط واستفزازات طوال الثمانية أشهر الماضية التي تعاني فيها غزة تحت وطأة الحرب قابلتها بحكمة وهدوء، منوهًا إلى أن انسحاب مصر من المفاوضات سيزيد الأمر كارثة على أمريكا وإسرائيل.

عزيمة الجبابرة.. د. وجدي زين الدين: مصر تتقدم في طرق التنمية وسط أجواء مؤامراتية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وجود تعاون وثيق بين الحكومة والبنك الدولي، لدعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وإيجاد اقتصاد قوي مرن قادر على مواجهة التحديات الخارجية.

الحكومة: نعمل على مواصلة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة 65% (فيديو)

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن شبكة “CNN” الأمريكية، ضمن الآلة إعلامية الجبارة التي يمتلكها الغرب الذي يتلاعب بقضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية وتعمل لصالح الصهيونية العالمية، لافتا إلى أن الإعلام الغربي يتم تمويله بواسطة اللوبي الصهيوني حول العالم.

خبير سياسي: “CNN” تتلاعب بقضايا الشرق الأوسط لصالح الصهيونية (فيديو)

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لم تغير أي أوراق في المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات حضرها أربعة أطراف هم: رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، ورئيس المخابرات المصرية، والجانب الحمساوي.

ضياء رشوان يرد على أكاذيب "CNN" بتحريف مصر وثيقة التفاوض (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن مصر بدورها العظيم وموقفها المشرف ودبلوماسيتها الرائعة أجبرت إسرائيل على طلب الوساطة المصرية مرة أخرى لإنهاء الحرب، مضيفًا أن الدولة تتعامل مع الملف الفلسطيني برشد وأن المفاوض المصري يتسم بالوعي والهدوء والأعصاب المنضبطة.

د. وجدي زين الدين: حكمة مصر أعادت إسرائيل للمفاوضات.. وتقرير CNN "فرقعة في الهواء"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن قادة الأجهزة الأمنية والطاقم المفاوض دعوا للتوصل إلى صفقة تبادل حتى لو كان الثمن بحث المقترح الذي وافقت عليه حماس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

إسرائيل: قادة الأجهزة الأمنية والطاقم المفاوض دعوا للتوصل إلى صفقة تبادل

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس، أنه سيقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية فى أسرع وقت ممكن بشأن أحداث 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

بينى جانتس: سأقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأسرع وقت بشأن أحداث 7 أكتوبر