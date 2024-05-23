بينى جانتس: سأقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأسرع وقت بشأن أحداث 7 أكتوبر

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس، أنه سيقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية فى أسرع وقت ممكن بشأن أحداث 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف أن أحداث 7 أكتوبر والفترة التى سبقتها واستمرار العمليات تشكل هزة وطنية يجب أن نتعلم منها الدروس.

مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس، عن اغتيال مساعد قائد قوات الأمن الوطني ضياء الدين الشرفا في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، أثناء تأديته عمله.

غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن: "اللواء ضياء الدين الشرفا استشهد، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة صباح اليوم".

وأشار البيان إلى: "إصابة 4 ضباط آخرين كانوا برفقته، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال في منتصف مارس الماضي، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، اللواء فائق المبحوح، أثناء اقتحام مستشفى الشفاء.

كما قضت إسرائيل أيضا على مدير جهاز المباحث في شمال غزة، المقدم رائد البنا، ومدير مركز شرطة النصيرات، محمود البيومي، وكذلك مدير لجنة الطوارئ أمجد هتهت غربي غزة وغيرهم، حسب بيانات حركة "حماس" ووزارة الداخلية بغزة.

وأكدت "حماس"، في وقت سابق، أن: "استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي إسرائيل لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، تنفيذا لمخطط حرب الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه".