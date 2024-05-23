تفاصيل إيقاف القيد عن 6 أندية مصرية بينها الزمالك (فيديو)

أكد عصام شلتوت الناقد الرياضي، إيقاف القيد عن 6 أندية مصرية وهي: “الزمالك وحرس الحدود ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني، والمصري، ونجوم المستقبل”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الأندية المصرية أصبحت مسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خاصة أن كل القضايا التي تتعلق بنادي الزمالك تتعلق بعدم دفع مستحقات وأجور لاعبيه والفيفا يعتبر أن هذا الأمر غير طبيعي ولا يمكن قبوله ويثير استياء المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح أن كثرة الشكاوى المنظورة والمتكررة في الاتحاد الدولي بشأن عدم سداد المستحقات المتأخرة للاعبين أساء لسمعة الكرة المصرية في العالم.

وذكر أن هناك بعض الشكاوي المشابه لأندية أخرى حول العالم ولكن ليست بهذا الكم ولا بشكل متكرر ومتطابق حتى أصبح المسؤولين في الفيفا يحكمون على القضايا المصرية بشكل سريع بناء على السمعة السيئة.

إيقاف القيد في الزمالك

وفي سياق متصل، تلقى نادي الزمالك في الساعات الماضية، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف القيد لثلاث فترات جديدة، بسبب البرتغالي روي أجواش مدرب مساعد الفريق السابق.

وكشف مصدر أن المبلغ المستحق هو 55 ألف دولار، متبقي من مستحقاته الماضية، حين كان يتواجد في جهاز الزمالك الموسم الماضي.

ونشر الموقع الرسمي لـ«فيفا» مستندًا يفيد بإيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات مقبلة، بعد أيام قليلة من صدمة المغربي خالد بوطيب، مهاجم «الأبيض» الأسبق.