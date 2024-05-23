يمن الحماقي تحذر من خلل مرعب في الاقتصاد وتقدم روشتة لتجنب التعويم.. فيديو

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى المصارحة والمكاشفة بشأن الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار كمستهدف للصادرات، بعد الإخفاق في عدم تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

وتابعت يمن الحماقي خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد قائلة: أتمنى أن لا يحدث تعويما في مصر، وما يؤمن أداء الدولة الاقتصادي من التعويم هو الإصلاح الهيكلي، زيادة على تنفيذ الأهداف الموضوعة وتجنب الأهداف السلبية.

وقالت يمن الحماقي إن مشروع رأس الحكمة ساعد على استقرار سعر الصرف، ويجب تتبع التدفقات الأجنبية للعملة الصعبة، وجذب المصريين في الخارج للمشاركة في الاستثمارات، مواكبة التحولات الاقتصادية التي تحدث عالميا.

وصرحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الدول حول العالم لا تستطيع تصدير كل المنتجات، مشددة على أن الصناعات الغذائية والملابس والكيماويات والبترو كيماويات، من أهم الصناعات التي تستهدف مزيدا من الصادرات.

وطالبت بتقديم المزيد من الحوافر للمستثمرين، وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية، مع ضرورة إشراك القطاع العام مع القطاع الخاص في دعم الصناعات.



