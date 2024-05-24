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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أيمن الرقب: طوفان الأقصى أشبه بالانتحار ولا يمكن لإسرائيل الصمود دون أمريكا

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

وصف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، حديث أمريكا عن وقف إرسالهم الأسلحة لإسرائيل بالخدعة.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس: “عندما يقر الكونجرس الأمريكي، بـ26 مليار دولار لدعم دولة الاحتلال، من ضمنها 9 مليارات لغزة، حتى هذه الأموال لا نعلم هل سيستلمها الاحتلال الإسرائيلي؟”.

وتابع: "حتى الحديث عن أن هناك تم إيقاف إرسال أو تعليق الأسلحة، أعتقد أن هذا خديعة من الخدع الأمريكية، فهناك أزمة في أمريكا وحراك في الشارع الامريكي، خاصة ما بين طلبة الجامعات، وانتقل ذلك إلي العالم الفني، فبعد المغنيين على سبيل المثال المشهورين في أمريكا، يغنون أغاني لفلسطين وهذا له ملايين المشاهدات، فأحيانا نجد أن الاغنية ممكن أن تؤثر أكثر من الرصاصة في الأحداث بشكل كبير جدًا".

 وأشار إلى أن عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر أشبه بـ "الانتحار"، موضحًا أن قياس الأمر بنتائجها، رغم أن كل ما حدث من انهيار لدولة نووية بها تسليح ضخم، أمام فصائل فلسطينية يدعو للفخر ولكن النتائج صعبة ووخيمة ولا يعلم أحد إلى أين ستنتهي، ومنذ اليوم الأول حاول الاحتلال استغلال الحدث لصالحه".

علاقة أمريكا وإسرائيل

وذكر أن هناك علاقة وطيدة بين أمريكا، وإسرائيل، ولا يمكن أن نقول أن إسرائيل تتصدى في هذه الحرب لواحدها دون دفع أمريكي واضح للجميع، وهذا ليس بجديد.

وتابع: “الدليل على ذلك نرى أن من أعلن اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، في غارة إسرائيلية، كان منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، منذ شهرين، حيث قال نحن اغتلنا مروان عيسى وذلك كان قبل أن يعلن الجانب الإسرائيلي، وقال نحن اغتلنا، ولم يقل الإسرائيليين، وبالتالي هم كانوا في تفاصيل تنفيذ هي العملية”.

وذكر: "الخارجية الأمريكية، قبل أيام قالت نحن على اتصال دائم مع الإسرائيليين ونرتب معهم كافة التفاصيل، وخرجت الأزمة الأخيرة في تعليق صفقة إرسال القذائف الذكية للاحتلال الإسرائيلي".

 وأوضح: "رغم ذلك نشر موقع أمريكي في الثالث من أبريل الماضي، وقال أن خلال فترة الحديث عن تعليق بعض الدفعات القذائف تم تنفيذ 100 صفقة سرية، بإرسال أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي”.

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