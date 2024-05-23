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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نتنياهو يكشف حقيقة معرفته بموعد هجوم 7 أكتوبر (فيديو)

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتينياهو

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لم يتلق تحذيرا من قبل الجيش الإسرائيلي حول هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي ومهاجمة إسرائيل، وذلك وفقا لقناة "العربية"، الخميس.

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د. وجدي زين الدين: نتنياهو يواصل الإجرام والأكاذيب للتهرب من مصير السجن المحتوم

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نتنياهو: حماس كانت غير معنية بالتصعيد وفقًا للتقارير الاستخباراتية

وأوضح نتنياهو، أنه تلقى 4 رسائل كانت على العكس تماما، وأن حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل بل تفضل التوصل إلى اتفاق، ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نتينياهو تلقى الرسائل من قبل مديرية المخابرات. 

4 رسائل تحذيرية لنتينياهو

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال عام 2023 بين مارس ويوليو تم إرسال 4 رسائل تحذيرية مختلفة من قبل مديرية المخابرات، والتي أظهرت كيف ينظر أعداء إسرائيل إلى الضرر الذي يلحق بتماسك الدولة والجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص".

ونفى نتينياهو منذ الشهر الأول من الحرب  مرارا أنه لم يتلق أي تنبيهات بشلأن أي تهديد محتمل لأمن الدولة قبل هجوم 7 أكتوبر، واصفا أنها ادعاءات "كاذبة"، محاولا تحميل المسئولية لقادة الجيش. 

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