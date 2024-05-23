نتنياهو يكشف حقيقة معرفته بموعد هجوم 7 أكتوبر (فيديو)

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لم يتلق تحذيرا من قبل الجيش الإسرائيلي حول هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي ومهاجمة إسرائيل، وذلك وفقا لقناة "العربية"، الخميس.

وأوضح نتنياهو، أنه تلقى 4 رسائل كانت على العكس تماما، وأن حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل بل تفضل التوصل إلى اتفاق، ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نتينياهو تلقى الرسائل من قبل مديرية المخابرات.

4 رسائل تحذيرية لنتينياهو

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال عام 2023 بين مارس ويوليو تم إرسال 4 رسائل تحذيرية مختلفة من قبل مديرية المخابرات، والتي أظهرت كيف ينظر أعداء إسرائيل إلى الضرر الذي يلحق بتماسك الدولة والجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص".

ونفى نتينياهو منذ الشهر الأول من الحرب مرارا أنه لم يتلق أي تنبيهات بشلأن أي تهديد محتمل لأمن الدولة قبل هجوم 7 أكتوبر، واصفا أنها ادعاءات "كاذبة"، محاولا تحميل المسئولية لقادة الجيش.