د. وجدي زين الدين: نتنياهو يواصل الإجرام والأكاذيب للتهرب من مصير السجن المحتوم

توقع د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن يتم القبض على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القريب العاجل جراء جرائمه التي ارتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبين، خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يحاول إفشال المفاوضات ويطيل من أمد الحرب ويدعي الأكاذيب من أجل التهرب من القبض عليه ومحاكمته، مردفًا: “مش هيفضل هربان كتير”.

ولفت إلى أن مصر تتعرض لضغوط واستفزازات طوال الثمانية أشهر الماضية التي تعاني فيها غزة تحت وطأة الحرب قابلتها بحكمة وهدوء، منوهًا إلى أن انسحاب مصر من المفاوضات سيزيد الأمر كارثة على أمريكا وإسرائيل.

وتوقع، أن تصدر محكمة العدل الدولية غدًا في جلستها التي تنظر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أحكاما رادعة تشفي غليل شعوب العالم التي شاهدت المهازل والمجازر التي ارتكبتها حكومة نتنياهو.

وشدد على أن مصر دولة قوية بشعبها وقيادتها السياسية فرغم ما تتعرض له من مؤامرات وخطط للإحباط من الأعداء تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات والتنمية، مردفًا: “مصر تخوض حروبًا متعددة في آن واحد ولا يقدر على ذلك إلا الجبابرة”.