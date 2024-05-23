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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تمر بأصعب فترة وتتعرض لتهديدات غير مسبوقة

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد زكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر

كشف اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تفاصيل المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام الذخيرة الحية.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، أن مصر تمر بأخطر فترة لم تحدث من قبل بحيث تتعرض لتهديدات تصل إلى حد المخاطر على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

المناورة تؤكد قدرة القوات المسلحة على صيانة أمن مصر

وأوضح أن هذه المناورة في هذا التوقيت تؤكد قدرة القوات المسلحة على صيانة أمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون إلى حرب إبادة كاملة والموقف المصري واضح معبر رفح مفتوح منذ بداية الحرب.

وأوضح أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، موضحا أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ورجال المدرعات والمشاه والقوات الخاصة والمضلات والصاعقة جميعهم شاركوا في المشروع.

المشروع التكتيكي للجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية.

وألقى اللواء أ ح محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار ، مشيراً إلى أن رجال الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على بذل الغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع إدارة أعمال القتال لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم ، تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

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