مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موافقة أمريكا على العضوية الكاملة مسألة وقت (فيديو)

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، دخول اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، حيز التنفيذ 28 مايو المقبل.

وأضاف خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، الخميس، أن الاعتراف له مكاسب عديدة، فكلما ازدادت الوحدة العربية استطاعت جذب المجموعة الإسلامية ثم مجموعة عدم الانحياز، وهكذا، مشددًا على أن دولة فلسطين يجب أن تحظى بموقعها الطبيعي والقانوني، بالعضوية الكاملة.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بالأغلبية الساحقة من قبل 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على قرار عضوية فلسطين، مقابل رفض 9 وامتناع 25 عن التصويت، وبناء عليه طلبت الجمعية العامة من مجلس الأمن أن يعيد النظر في موقفه إزاء قبول عضوية فلسطين، وأعطت المزيد من الصلاحيات لدولة فلسطين تقربها أكثر من العضوية الكاملة.

من حق شعوب العرب الغضب من الأمم المتحدة

وتابع: "كل الدول التي حذت حذو فلسطين، تمكنت في نهاية المطاف من أخذ العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال كوريا الشمالية وجنوب إفريقيا، والأمر مسألة وقت، قبل أن تنصاع أمريكا تحت هذا الاقتناع الهائل والجهود الدبلوماسية والسياسية وصمود فلسطين والعرب، وصولًا للحظة القشة التي ستقسم ظهر البعير وتزاح هذه العقبة من الطريق، وتحصل فلسطين على عضوية مجلس الأمن، ونراها بعيدة ولكن نراها قريبة".

وقال :"أنا لا ألوم الشارع الفلسطيني، والعربي، لغضبه الشديد من الأمم المتحدة، إذ أنه عندما تقرر الأمم المتحدة قرارات معينة لا يتم تنفيذ جزء كبير منها، وبالتالي الغضب مبرر، ولكن علينا أن نستمر في جهودنا، ونضاعف الجهود على قاعدة هذا الغضب".