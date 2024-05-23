د. وجدي زين الدين: حكمة مصر أعادت إسرائيل للمفاوضات.. وتقرير CNN "فرقعة في الهواء"

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن مصر بدورها العظيم وموقفها المشرف ودبلوماسيتها الرائعة أجبرت إسرائيل على طلب الوساطة المصرية مرة أخرى لإنهاء الحرب، مضيفًا أن الدولة تتعامل مع الملف الفلسطيني برشد وأن المفاوض المصري يتسم بالوعي والهدوء والأعصاب المنضبطة.

وأكد زين الدين، خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر بموقفها الثابت عرقلت خطط تصفية القضية الفلسطينية، وعرفت العالم بأسره بمظلومية الفلسطينيين وأنه حان الوقت لإنصافهم، مشيرًا إلى أن كل الشائعات والأكاذيب التي تطلقها إسرائيل وأمريكا بتقرير CNN مجرد “فرقعة في الهواء وكلام مردود عليه بلا قيمة وغير قابل للتصديق”.

وعن أسباب حرص دولة الاحتلال على العودة إلى المفاوضات، أوضح أن إسرائيل أمام حدثين صعبين للغاية، أولهما محكمة العدل الدولية التي من المنتتظر أن تصدر أحكام ليس في صالحها، والآخر أهالي الأسرى في غزة الذين صعدوا الموقف لدرجة الاصطدام المستمر بالشرطة وحصار بيت نتنياهو.