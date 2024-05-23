متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يلتقي المستثمرين ويعمل على تذليل مشكلاتهم

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يجري جولات ميدانية بشكل مستمر.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "ON" اليوم الخميس، إنه خلال جولات رئيس الوزراء، يتلقي مستثمرين، ويتلقى مقترحات بدعم الصادرات أو كيفية منحهم المزيد من الأراضي للتوسع، موضحًا أن رئيس الورزاء حريص على اتخاذ القرارت المناسبة على الأرض وتوجيه الوزراء المشاركين لاتخاذ القرار المناسب والعالجة.

وأوضح أن رئيس الوزراء يطالب بتذليل بعض العقبات، والتجاوب مع طلبات المستمثرين، ويتجاوب مع مشكلات المستثمرين خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات الميدانية ويستقبلهم من وقت لآخر.

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل المجلس الوطني للتعليم

وأشار إلى أنّ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، له طبيعة وأهمية خاصة، حيث يتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل مباشر، ويضم كل الجهات المعنية الحكومية، بجانب رجال أعمال وخبراء متخصصين في التعلم.

وذكر أن المجلس سيكون معنيًّا بالسياسة العامة للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، ويراعي متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن المجلس سيضم خبراء متخصصين في مجال التعليم ورجال أعمال، وبالتالي سيضمن متابعة العملية التعليمية ومدى توافق الخريجين مع سوق العمل.