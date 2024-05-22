نشرة التوك شو.. حادث معدية أبو غالب وموعد انتهاء الموجة الحارة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشف المهندس عماد حمدي، شاهد عيان على واقعة معدية أبو غالب، تفاصيل الحادث المؤلم، موضحا أنه بمجرد نزول الميكروباص إلى المعدية، كان هناك بعض الشباب بجوار الميكروباص، قاموا بمعاكسة الفتيات، ما جعل سائق الميكروباص، يلوم هؤلاء الشباب.

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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حماس تمارس مقاومة الأنفاق وأنهم سكان الأنفاق يقتلون 20 إسرائيلي في اليوم وعلى الجانب الأخر يتم تدمير قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه قد يتفهم أن طبقات كبيرة من الشعب الفلسطيني لأنها تحت احتلال يمارس العنصرية والإرهاب على الشعب الفلسطيني وطبيعي أن تكون مشاعر الشعب على درجة من الحقد والغضب

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إبراهيم عيسى: حماس تمارس مقاومة الأنفاق وعملية 7 أكتوبر "عبط" سياسي





قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل اخترقت معاهدة السلام بعدما دخلت محور فيلادلفيا بدبابتين عليهما أعلام تل أبيب التقطتا الصور وخرجت مرة ثانية.

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سمير فرج: إسرائيل اخترقت معاهدة السلام (فيديو)



أكد الشيخ عبد العزيز النجار من أحد علماء الأزهر الشريف، أن إجبار البنت أو الولد على الطاعة ليس مبدأ إسلامي.

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أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب (فيديو)



أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حزنه بسبب العقوبات التي يتعرض لها الزمالك، والتي تسببت في وقف القيد للنادي، مضيفًا «خلال الـ7 أشهر التي تولى فيها مجلس الإدارة الحالي حقق العديد من الإنجازات بحل مشكلات قوية منها مستحقات متأخرة، والنادي بدأ في تسديد عقود العام الحالي للاعبين».

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أحمد سليمان: سأشجع الأهلي أمام الترجي وأتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه على الرغم من وجود اتهامات لحماس بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، والاختلاف في بعض المضمون، فإن القرار، الذي لا يزال في مراحله الأولى، والذي ساوى بين الضحية والجلاد ولم ينظر إلى الأسباب التي أدت لأحداث السابع من أكتوبر.

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لميس الحديدي: قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل خظوة تاريخية (فيديو)



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تعاني منها البلاد حلال الأيام الماضية.

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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة (فيديو)



كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل اجتماع اليوم مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة لمناقشة تغطية الجنازات من قبل وسائل الإعلام.

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نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل الاتفاق مع وزير الأوقاف على تغطية الجنازات (فيديو)

