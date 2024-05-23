عاجل
عاجل.. نتائج التحقيقات الأولية حول اسباب سقوط مروحية الرئيس الايراني
الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مصطفى بكري: تقرير CNN عن دور مصر في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس مشبوه

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك قادة إسرائيليين ملاحقين في أكثر من 146 دولة، مشيرا إلى أن أي مسئول إسرائيلي سيصل في أي من مطارات تلك الدول سيتم اعتقاله.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن تقرير cnn الأمريكية عن دور مصر في مفاوضات الهدنة تقرير مشبوه، أعده كبير مراسلي الأمن القومي والثاني مراسل  في البيت الأبيض، معلقا: أظن أن الأمر واضح ويكشف عن هويتهما.

txt

خبير سياسي: “CNN” تتلاعب بقضايا الشرق الأوسط لصالح الصهيونية (فيديو)

txt

ضياء رشوان يرد على أكاذيب "CNN" بتحريف مصر وثيقة التفاوض (فيديو)

وتابع مصطفى بكري قائلا: نص التقرير المشبوه يقول إن مصر خربت المفاوضات وغيرت في الوثائق المتبادلة، وهذا كلام غريب ويهدف إلى إعطاء إسرائيل مبرر بأنها بريئة، وأنها ليست المسئولة عن إفشال الوصول إلي اتفاق الهدنة، الامر الذي يعطي مبررا لحكومة نتنياهو التي رفضت التوقيع أمام الإسرائيليين الذين تظاهروا ضد الحكومة.


ونوه بكري على أن ما قاله ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بشأن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكرر من اسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، خاصة وأن مصر لها تجارب سابقة ناجحة ومتعددة بين اسرائيل وحركة حماس.


وقال الإعلامي مصطفى بكري إن محاولات التشكيك والإساءة لجهود ودور الوساطة المصرية بادعاءات مخالفة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي تقوم بها في الصراع الحالي .

وشدد مصطفى بكري على أن هناك العديد من الملاحظات المهمة الواجب ذكرها وهي.

-مصر قامت بدور الوساطة بين حماس وإسرائيل بناء علي طلب أمريكي – إسرائيلي، وأن الأمر لقى قبولا لدى حركة حماس .

-تمكنت مصر من إزالة العديد من العقبات التي كانت تعترض سير المفاوضات فى الجولات الأخيرة، سواء ما يتعلق بأعداد المفرج عنهم من الأسرى والمحتجزين، أو عن السماح بعودة الفلسطينيين لمناطقهم أو ما يتعلق بوقف إطلاق النار.

-حكومة نتنياهو التي كانت قد عقدت العزم على اجتياح رفح رأت أن موافقتها على اتفاق الهدنة المقترح من شأنه أن يمنعها من اجتياح رفح، ولذلك رفض نتنياهو الاتفاق، وفى اليوم التالي أعطى تعليماته لجيش الاحتلال باجتياح رفح.

مواد متعلقة

رضا فرحات لـ الوفد: إدعاءات شبكة cnn عن مصر محاولة بائسة لتضليل الرأي العام العالمي

د. وجدي زين الدين: حكمة مصر أعادت إسرائيل للمفاوضات.. وتقرير CNN "فرقعة في الهواء"

إعلامي فلسطيني لـ"لوفد ": تقرير "CNN" مضلل وإسرائيل لجأت له لنجاح مصر في إفشال نصف مخططاتهم

بأشد العبارات بلغتهم الإنجليزية.. “شردي” يوجه رسالة إلى شبكة CNN ردًا على شائعاتهم وأكاذيبهم (شاهد)

نشرة التوك شو.. الرد على أكاذيب CNN ضد مصر ورفع أسعار الأدوية

خالد أبوبكر عن أكاذيب CNN: "محدش كاسر عنينا ولن نبيع القضية الفلسطينية"
الجريدة الورقية