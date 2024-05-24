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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة؟ (فيديو)

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره الاحتلال، مؤكدًا أنه يحتاج ما لايقل عن 20 لـ30 عامًا لإعادة إعماره.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج "االشاهد" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز" الخميس: “التكلفة المادية لإعادة إعمار غزة تقدر من 50 إلى 90 مليار دولار”.

وتابع: “إعادة بناء غزة لن يكون سهلا والتكلفة المالية تقدر في تقارير اقتصادية مختلفة من 50 إلى 90 مليار دولار، وهذا رقم مهول في المتوسط، وبالتالي لو تم قياس من الرابح في هذا الاتجاه نجد أن الفلسطينيين خاسرون بكل المقاييس، بكل معني الكلمة”. 

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة، دمار كامل والأمور تزداد صعوبة، وهناك تقرير دولي يقول أن إعادة إعمار غزة، إلى ما كانت عليه سيحتاج لـ20 إلى 30 عاما، بحد أدنى، ورفع الركام في غزة ينشئ مدينة في البحر، ويحتاج لسنوات.

وتابع: "لدينا تجربة في حرب مايو 2021 هدم شكل بسيط جدًا وحتي الآن لم تتكمن من إعادة الإعمار رغم إرسال مصر وحدات لرفع الأطلال وبناء بدل منها، واستمرت 3 أعوام ولم يستطيعوا أن يرفعوا هذا الركام فما بالك بما خلفته هذه الحرب، هنا نحتاج أن يرسل العالم بأكمله معدات لرفع هذا الركام إذا وضعت الحرب أوزارها قريبًا".

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

وأكد: "إذا منحت فلسطين عضوية كاملة، من مجلس الأمن، سيكون بمقدرونا أن نفعل الكثير، لأن دولة الاحتلال شُرعت بناء على قرار 1947/8/1، وهي دولة على حدود 52% من الأرض الفلسطينية ، مقابل 46%، والحصول على العضوية الكاملة، يرجعنا إلي تنفيذ هذا القرار، فنحن نريد أن نعيش بأمان في هذه المنطقة وأن يكف الاحتلال يده عن احتلال أرضنا وتحقق بعض مصالح من عودة اللاجئين أو التعويض، وأن ينسحب الاحتلال من القدس الشرقية وتكون عاصمة الدولة الفلسطنينة".

وتابع: "هذا الامر هو من الخيال الأن، لأن من يحكم داخل دولة الاحتلال هو اليمين المتطرف وحتى اليسار أو المعارضة، لا يطرح عملية سلام مع الفلسطنيين، فحتى قبل أن ننظر إلي المشهد قبل عملية 7 أكتوبر، فكان كل من يحكم داخل دولة الاحتلال ضدد السلام مع الفلسطنيين، وفي تصويت الكينسيت 99 من أصل 110 شاركوا في هذه الجلسة مع عدم منح الفلسطنين دولة فلسطينية".

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