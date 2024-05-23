الحكومة: نعمل على مواصلة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة 65% (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وجود تعاون وثيق بين الحكومة والبنك الدولي، لدعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وإيجاد اقتصاد قوي مرن قادر على مواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الإصلاح الهيكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أهمية إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التى اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

لقاء رئيس الوزراء مع نائب رئيس البنك الدولي



إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" -عضو مجموعة البنك الدولي- الذي كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حواء ثري وفعّال بين القطاع الخاص والحكومى.