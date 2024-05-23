نشرة التوك شو.. الرد على أكاذيب CNN ضد مصر ورفع أسعار الأدوية

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جدد مصدر رفيع المستوى رفض مصر بشكل قاطع المخططات الإسرائيلي بتهجير سكان غزة إلى سيناء ويؤكد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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مصدر رفيع المستوى: لن نسمح لإسرائيل بتهجير أهل غزة لسيناء



أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سؤال فتاة حول: "هل كثرة الذنوب تمنعنا من التوبة، وأحيانا يشعر الشخص بأن ربنا لا يتقبلها؟".

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خالد الجندي: "الجيل الحالي يصدق أحاديث السوشيال وكأن من لديه مدونة سيدنا جبريل"



قال الدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن الاحتلال أنتهك أماكن العبادة ولم يفرق بين المساجد والكنائس، لافتاً إلى أن بريطانيا هي أساس جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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خبير استراتيجي: أسطورة الإنسان الإسرائيلي انتهت بعد طوفان الأقصى (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، والمستهدف مصر، مؤكدًا أن مصر لم تكن سببا في فشل أي مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.

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أحمد موسى: الاعتداء على أمننا القومي ينهي اتفاقية السلام مع إسرائيل (فيديو)



قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قرار من المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتوصية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو وضد وزير الدفاع يوآف جالانت، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في هزة حقيقية داخل إسرائيل.

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تامر أمين: قرار المحكمة الجنائية ضد نتنياهو هز إسرائيل (فيديو)



أكد الإعلامي أحمد موسى على الهواء، ضرورة مساندة ودعم القوات المسلحة، موضحًا أن الفترة الحالية لا يوجد لدينا أي شيء إلا دعم الدولة وجيشها.

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أحمد موسى: مصر لن ترضخ لأي ضغوطات أمريكية بشأن ملف غزة (فيديو)





هاجم الإعلامي خالد أبوبكر، قناة CNN الأمريكية، بسبب أكاذيبها حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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خالد أبوبكر عن أكاذيب CNN: "محدش كاسر عنينا ولن نبيع القضية الفلسطينية"



قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الإعلام الغربي لم يتوقف أبدا عن الكذب، موضحا أن هذا الإعلام الذي يصف نفسه بالحرفية و المهنية وهو الذي ادعى أن المقاومة تقطع رؤوس الأطفال

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يوسف الحسيني: الإعلام الغربي لم يتوقف أبدًا عن الكذب بشأن غزة (فيديو)



قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إنه تم ضخ عدد كبير من المواد الخام للمصانع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج داخل مصانع الدواء لابد أن يتم مراعاتها اقتصاديًا.

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