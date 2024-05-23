د. وجدي زين الدين يشيد بمبادرة “ابدأ”: تدعيم للأمن القومي العربي وتعزيز للاقتصاد

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بمبادرة “ابدأ” التي تستهدف تعظيم الصناعة المصرية وتطويرها، مضيفًا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية من أجل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأكد زين الدين، خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مبادرة “ابدأ” تنتهج طرق التدريب الحديث بالتكنولوجيا الحديثة ليتواكب مع معطيات العصر الحديثة وينعكس في إنتاج يتم تصديره للخارج يعود علينا بالعملة الصعبة التي نحتاجها، مشيرًا إلى أن مصر تعمل في دائرة تدعيم الأمن القومي العربي إضافة إلى تعزيز اقتصادها.

وشدد على أن مصر دولة قوية بشعبها وقيادتها السياسية فرغم ما تتعرض له من مؤامرات وخطط للإحباط من الأعداء تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات والتنمية، مردفًا: “مصر تخوض حروبًا متعددة في آن واحد ولا يقدر على ذلك إلا الجبابرة”.

وتوقع في سياق آخر، أن تصدر محكمة العدل الدولية غدًا في جلستها التي تنظر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أحكاما رادعة تشفي غليل شعوب العالم التي شاهدت المهازل والمجازر التي ارتكبتها حكومة نتنياهو.