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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ضياء رشوان يرد على أكاذيب "CNN" بتحريف مصر وثيقة التفاوض (فيديو)

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لم تغير أي أوراق في المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات حضرها أربعة أطراف هم: رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، ورئيس المخابرات المصرية، والجانب الحمساوي. 

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د. وجدي زين الدين: حكمة مصر أعادت إسرائيل للمفاوضات.. وتقرير CNN "فرقعة في الهواء"

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محمد الباز يكشف سر إصدار مصر بيانات "مصدر رفيع المستوى" للرد على إسرائيل

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالعربي، الماع على قناة "العربي"، الخميس، أنه ما نشرته "CNN" أكاذيب ولم تأت بمصر، وذكرت 3 جهات مجهولة لم يعرف مصدرها، مضيفا أن هذه مصادر إسرائيلية في الأصل. 

وأشار إلى أن مصر ليست في حاجة إلى دلائل على مواقفها، وليست في حاجة إلى استعادة تاريخ يعرفه العالم، موضحا أن حماس والمقاومة لا يحنون رؤوسهم لمن لا يثقون فيهم، قائلا: "لا أتصور أن الإخوة في حماس والمقاومة صامتون، وأن المصريين يمنعونهم من الكلام". 

وطالب بتوخي الحذر في تحليل البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة ووضعها معا في موضع مقارنة، وعدم الأخذ بقطعة من هنا وقطعة من هناك ونلصقها فتأتي بصورة مشوهة، وهذا التشوية لن يلحق بمصر. 

مصر قد تنسحب من دور الوسيط

ووصف مزاعم “cnn” والتي ادعت فيها فشل المفاوضات المصرية في حل الأزمة الفلسطينية وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة بـ "الخاطئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما ورد في تقارير cnn "خالية من أي معلومات أو حقائق"، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

ولفت رشوان إلى أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.

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