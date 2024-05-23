خبير سياسي: “CNN” تتلاعب بقضايا الشرق الأوسط لصالح الصهيونية (فيديو)

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن شبكة “CNN” الأمريكية، ضمن الآلة إعلامية الجبارة التي يمتلكها الغرب الذي يتلاعب بقضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية وتعمل لصالح الصهيونية العالمية، لافتا إلى أن الإعلام الغربي يتم تمويله بواسطة اللوبي الصهيوني حول العالم.

وأضاف خلال في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أنه لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض تغييب الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لأنه موجود منذ عام 48.

وأوضح: “مصر هي اللاعب الرئيسي في كل نضال الشعب الفلسطيني لأننا القيادة السياسية تعتبر القضية الفلسطينية مركزية”، مضيفًا أن مصر فككت المشروع الغربي الذي كان يستهدف تفتيت وتفكيك الأمة العربية والمعروف الشرق الأوسط الكبير.

تابع: “مشروع الربيع العربي المزعوم كان يستهدف بشكل مباشر تصفية القضية الفلسطينية من خلال إشغال الدول العربية بمشاكله الداخلية”، موضحا أن شبكة “CNN” تستهدف تزييف وغسل أدمغة الرأي العام العربي والعالمي.



الهيئة العامة للاستعلامات ترد على أكاذيب “CNN”

فيما أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن الواقع يكذب الادعاءات الإسرائيلية.. والجهود المصرية واضحة للجميع

وقال رشوان إن مصر تمارس واجبها الوطني دون التفات إلى من يكذّبها أو ينتقدها، لافتا إلى أن مصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الحفاظ على أمنها القومي.

ووصف رشوان مزاعم سي إن إن "CNN" والتي ادعت فيها فشل المفاوضات المصرية في حل الأزمة الفلسطينية وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة بـ "الخاطئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما ورد في تقارير CNN"خالية من أي معلومات أو حقائق"، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

ولفت رشوان إلى أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.