نشرة التوك شو.. موعد انخفاض سعر البصل و“شخصية تقيلة” رئيسًا للوزرء

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة ارتفاع سعر البصل عالمية وليست محلية فقط، مشيرًا إلى أن هناك قلة في الإنتاج من الدول الكبرى في زراعة البصل مثل الهند وباكستان والصين.

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هاجم النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد باريت، العدوان الإسرائيلي على غزة، كاشفا أسباب تحول المواقف الأوروبية تدريجيا إزاء ما يحدث في قطاع غزة مثل الموقف الشعبي الأيرلندي.

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برلماني أيرلندي يهاجم إسرائيل بسبب غزة ويفضح ازدواجية الغرب (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن ائتلاف نزاهة يؤدي دورًا مهمًا في تعريف العالم بالعملية الانتخابية الرئاسية التي جرت خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى أن أهميته تتمحور حول مراقبته العمليات الانتخابية في العالم وخاصة في القارة الأفريقية.

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د. وجدي زين الدين: المشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية عُمْي أو مدعين للجنون (فيديو)

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن جميع المنظمات الدولية والعربية والإفريقية التي راقبت الانتخابات الرئاسية أشادت بحسن سير عملية الانتخابات الرئاسية في مصر، وتم رصد ملاحظات إيجابية وقدمت ملاحظات لتزويد اللجان أو الموظفين ما يفيد مستقبل العملية السياسية في مصر.

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د. وجدي زين الدين: الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية يعكس وعي المواطن واستشعاره الخطر

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش سيتخذ إجراءات ضد الجنود الذين دخلوا المسجد في جنين اليوم، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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أول إجراء من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تدنيس جنوده مسجدا في جنين

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب على غزة خلال 6 أسابيع، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الخميس.

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أمريكا أبلغت إسرائيل بوقف حرب غزة خلال 6 أسابيع

أشاد متحدث الرئيس الفلسطيني الدكتور نبيل أبو ردينة، بالموقف المصري الرسمي والشعبي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أنه موقف قوي.

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رئاسة فلسطين: تهجير غزة خط أحمر وأمريكا راعية الاحتلال (فيديو)

كشف مدير المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، تأثير الحرب في قطاع غزة على اقتصاد المنطقة.

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مسؤول بالأمم المتحدة يكشف تأثير حرب غزة على اقتصاد المنطقة (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدولة المصرية وأجهزتها لديها إرادة قوية لتحقيق الديمقراطية، مطالبًا الأحزاب المصرية بمراجعة أولوياتها واستغلال الإطار الديمقراطي من أجل التأسيس لتربية حزبية جديدة وتفعيل الحياة السياسية.

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د. وجدي زين الدين يطالب بدمج الكيانات السياسية وإنهاء ثقافة أحزاب “الأوضة والصالة”.. فيديو

زعم جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجي بالبيت الأبيض، أن الحرب في غزة ستنتهي إذا استسلمت حركة حماس وسلمت الرهائن والمسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.

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البيت الأبيض يكشف شرط وقف الحرب في غزة (فيديو)

كشف الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، عن وجود خلاف أمريكي إسرائيلي بسبب غزة والعدوان الشرس المستمر على القطاع.

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وزير فلسطيني سابق يكشف سر الخلاف بين أمريكا وإسرائيل في غزة (فيديو)

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن تصريحاته حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأنه “كان يشرب في بيت السادات عقب هزيمة 1967” فسرها البعض بشكل خاطئ.

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مصطفى الفقي يعتذر عن تصريح “كان بيشرب”.. عبدالناصر فوق المقارنة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة الحالية قد تتقدم باستقالتها عقب أداء حلف اليمين للرئيس المصري المنتخب عقب إعلان النتيجة النهائية يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى حال تغيير الحكومة فرئيس الحكومة الجديد شخصية ثقيلة لديه قدرة كبيرة من الكفاءة كما أنه يحظى ثقة كبيرة.

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بكري: “شخصية تقيلة” رئيسًا للوزرء خلال أيام (فيديو)

أكد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، عدم التفريط في أراض غزة، قائلا إنها جزء من أراضي الدولة الفلسطينية وهي مسألة غير قابلة للتفاوض.

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منظمة التحرير الفلسطينية تكشف تفاصيل محاولات إنهاء الخلاف مع حماس (فيديو)

روى الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اعتراضه على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، للقاهرة عام 1996.

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مصطفى بكري: رفضت مقابلة نتنياهو في 1996 وهددت بإطلاق الرصاص عليه (فيديو)

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الجولة خاضت معركة غير عادية لمواجهة الإرهاب، موضحًا أنه يهدد بقاء أي دولة.

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عبدالمنعم سعيد: مصر واجهت إرهاب غير عادي (فيديو)

أكد المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، أن الجميع يبحث عن مصر وقت الأزمات، موضحًا أنه خلال زيارته الأخيرة لأمريكا بدأت حرب غزة وكان هناك لقاء يضم 250 شخصا يتحدثون عنها وكان الحديث يدور حول أن مصر الأساس لحل الأزمة.

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عبدالمنعم سعيد يكشف كيف تغيرت نظرة العالم لمصر خلال 10 سنوات (فيديو)

