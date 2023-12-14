برلماني أيرلندي يهاجم إسرائيل بسبب غزة ويفضح ازدواجية الغرب (فيديو)

هاجم النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد باريت، العدوان الإسرائيلي على غزة، كاشفا أسباب تحول المواقف الأوروبية تدريجيا إزاء ما يحدث في قطاع غزة مثل الموقف الشعبي الأيرلندي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن الغرب تعامل بازدواجية بين العدوان الروسي على أوكرانيا والعدوان الإسرائلي على غزة، مؤكدًا أنه كان هناك رد فعل سريع لتوقيع العقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا.

وأشار إلى أنه حين هاجمت إسرائيل الشعب الفلسطيني بوحشية، لم يفعل قادة الاتحاد الأوروبي أي شيء، والرأي العام يرى هذا التباين على نحو واضح، وذلك جعل ملايين الناس يتساءلون عن السياسة الخارجية الأوروبية.

وأوضح: "لم أرَ من قبل مثل تلك المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الشوارع التي نراها اليوم، وجهة نظر الناس تغيرت لأنهم رأوا طبيعة ما تفعله وحقيقة ما تفعله إسرائيل".

وعن سر التعاطف الأيرلندي مع القضية الفلسطينية، قال: "لقد كنا ضحايا للاستعمار الوحشي من قبل بريطانيا لمئات الأعوام، والذي قام بالفصل العنصري داخل أيرلندي وقمعوا المقاومة الأيرلندية، وهذا ما يحدث مع الشعب الفلسطيني".

انقطاع الإنترنت في غزة

انقطعت شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.

ونفذت كتائب القسام في الساعات الأخيرة عدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال، ومعداتهم في مناطق متفرقة داخل القطاع، أصابتهم بخسائر في الأرواح وأخرى مادية.

عمليات كتائب القسام في الساعة الأخيرة:

استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس

قصف تحشدات للعدو في موقع إسناد "صوفا" العسكري برشقة صاروخية