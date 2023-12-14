الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

برلماني أيرلندي يهاجم إسرائيل بسبب غزة ويفضح ازدواجية الغرب (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

هاجم النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد باريت، العدوان الإسرائيلي على غزة، كاشفا أسباب تحول المواقف الأوروبية تدريجيا إزاء ما يحدث في قطاع غزة مثل الموقف الشعبي الأيرلندي.

txt

الأمم المتحدة تعلق على ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق غزة

txt

خالد الجندي يعلن امتناعه عن الاحتفال بعيد ميلاده تضامنًا مع غزة (فيديو)

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن الغرب تعامل بازدواجية بين العدوان الروسي على أوكرانيا والعدوان الإسرائلي على غزة، مؤكدًا أنه كان هناك رد فعل سريع لتوقيع العقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا.

وأشار إلى أنه حين هاجمت إسرائيل الشعب الفلسطيني بوحشية، لم يفعل قادة الاتحاد الأوروبي أي شيء، والرأي العام يرى هذا التباين على نحو واضح، وذلك جعل ملايين الناس يتساءلون عن السياسة الخارجية الأوروبية. 

وأوضح: "لم أرَ من قبل مثل تلك المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الشوارع التي نراها اليوم، وجهة نظر الناس تغيرت لأنهم رأوا طبيعة ما تفعله وحقيقة ما تفعله إسرائيل". 

وعن سر التعاطف الأيرلندي مع القضية الفلسطينية، قال: "لقد كنا ضحايا للاستعمار الوحشي من قبل بريطانيا لمئات الأعوام، والذي قام بالفصل العنصري داخل أيرلندي وقمعوا المقاومة الأيرلندية، وهذا ما يحدث مع الشعب الفلسطيني". 

انقطاع الإنترنت في غزة

انقطعت شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.

ونفذت كتائب القسام في الساعات الأخيرة عدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال، ومعداتهم في مناطق متفرقة داخل القطاع، أصابتهم بخسائر في الأرواح وأخرى مادية.

عمليات كتائب القسام في الساعة الأخيرة: 

استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس

قصف تحشدات للعدو في موقع إسناد "صوفا" العسكري برشقة صاروخية

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تعلق على ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق غزة

خالد الجندي يعلن امتناعه عن الاحتفال بعيد ميلاده تضامنًا مع غزة (فيديو)

عاجل.. انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

سها جندي تستعرض جهود الدولة في عودة المصريين من غزة وتؤكد: قضية فلسطين تاريخية لمصر

وزيرا خارجية الأردن والبرازيل يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في غزة

وزير الدولة اليمني يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 18787

رئيس الوزراء الأيرلندي: الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته بسبب موقفه من غزة
الجريدة الورقية