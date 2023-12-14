د. وجدي زين الدين: المشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية عُمْي أو مدعين للجنون (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن ائتلاف نزاهة يؤدي دورًا مهمًا في تعريف العالم بالعملية الانتخابية الرئاسية التي جرت خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى أن أهميته تتمحور حول مراقبته العمليات الانتخابية في العالم وخاصة في القارة الأفريقية.

ووصف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، شهادة ائتلاف نزاهة بالرائعة، لأنهم بعيدين عن الكذب وتغيير الحقائق، لافتًا إلى أنهم أجروا جولات ميدانية لـ 60 لجنة فرعية وأحدهم قام بجولة لـ 35 لجنة.

وأكد رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن المشككين في نزاهة الانتخابات لإما عمي أو مدعين للجنون، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية حققت أمرين مهمين وهما تصدير صورة إيجابية للدولة المصرية في الخارج، والأخرى إرادة سياسية حقيقية لاختيار المسار الديمقراطي.

ونوه إلى أن هناك انطلاقة نحو الديمقراطية بعد فترة تراجع أعقبت ثورة 23 يوليو وما استجدته من تجميد لعمل الأحزاب، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية أكدت وجود وعي مصري صميم لدى الشعب الذي يتمتع بذكاء سياسي خارق.

وفي سياق متصل، قال نينمان نيستروف عضو ائتلاف نزاهةالدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنه تدرب على مدار عدة أيام على متابعة الانتخابات من ائتلاف نزاهة، متابعا :"جئت من صربيا وأشارك العديد والكثير من المشاعر الإيجابية عندما أحضر لمصر".

وأضاف عضو ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مصر وصربيا لديهما ارتباط قديم ودولتان صديقتان ولديهما علاقات منذ 100 عام، وأشعر أننى فى بلدى ووطنى.

وتابع نينمان نيستروف: "أثناء زيارة مقرات الاقتراع وجدنا فرحة لدى المصريين بالمشاركة في الانتخابات، وزرنا أكثر من 60 لجنة فرعية وكان أمرا إيجابيا وملهما ورائعا أن المصريين اعتبروا أن الانتخابات شىء مهم وكانوا سعداء والموسيقى والسعادة كانت هى ما يملأ قلوب المصريين خلال التصويت فى الانتخابات الرئاسية".