البيت الأبيض يكشف شرط وقف الحرب في غزة (فيديو)

زعم جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجي بالبيت الأبيض، أن الحرب في غزة ستنتهي إذا استسلمت حركة حماس وسلمت الرهائن والمسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “العربية” اليوم الخميس، أنهم لا يريدون وضع إطار زمني للتحول المحتمل للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وأشار إلى أن مستشار الأمن الأمريكي جيك سوليفان، أكد لنتنياهو ضرورة الانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة في الوقت القريب.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن الأمريكي، أن عمليات إسرائيل ضد حماس ستستمر لبعض الوقت.

وتابع: “ما يفعله الحوثيون لا يشكل تهديدا لإسرائيل بل للمجتمع الدولي”، موضحًا أنه يجب ربط الحكم في غزة والضفة تحت سلطة فلسطينية "محدثة ومجددة".

صعدت اليوم إسرائيل مجازرها الوحشية ضمن حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وقصفت قطاع غزة بقنابل من نوع جو- أرض، نصفها غير موجه وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وتسببت فى ارتقاء عشرات المئات ما بين شهيد ومصاب ومفقود وسط ظروف مناخية سيئة وكارثية بسبب انتشار الأوبئة بين الضحايا فى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

الاحتلال يهاجم مدارس أونروا

يـأتى التصعيد فى القطاع فيما استشهد 11 فلسطينياً فى اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين لليوم السادس على التوالى بالضفة المحتلة. وكشفت المصادر عن أن من 40 إلى 45% من القنابل التى استخدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.

اقتحمت قوات الاحتلال مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التابعة للامم المتحدة فى مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن فى 3 فصول من عائلتى صالح وخليل. كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة «أبوحسين» التابعة لوكالة الغوث فى جباليا، ما أدى إلى استشهاد العشرات من عائلة أبوعودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

واعتقلت المئات بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادى أبوغزالة فى المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم. وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة فى جباليا بالكامل، فى انتهاك صارخ لكرامة الأموات، كما دمرت المجمع الطبى.

واقتحمت القوات عدداً من المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عدداً من النازحين الآمنين فى بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.