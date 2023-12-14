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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين يطالب بدمج الكيانات السياسية وإنهاء ثقافة أحزاب “الأوضة والصالة”.. فيديو

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدولة المصرية وأجهزتها لديها إرادة قوية لتحقيق الديمقراطية، مطالبًا الأحزاب المصرية بمراجعة أولوياتها واستغلال الإطار الديمقراطي من أجل التأسيس لتربية حزبية جديدة وتفعيل الحياة السياسية.

ولفت زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، إلى أنه لا يمكن أن يلوم الأحزاب السياسية على ضعف مستواها في المشاركة السياسية والمجتمعية، بسبب تعرضها لنكسات متتالية منذ ثورة 23 يوليو، مردفًا: “تعزيز الأحزاب من مخرجات ثورة 30 يونيو والحوار الوطني”.

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وعن رؤيته للاحزاب السياسية المصرية التي يتخطى عددها أكثر من 100 حزب، قال رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إنه يفضل دمج الأحزاب حتى يوجد عند الشعب المصري أحزاب سياسية تعبر عن اليسار واليمين والوسط بدلًا من البرامج المتشابهة التي تتمتع بها وتعرقل أدائها.

 وندد بثقافة التعالي والنرجسية عند بعض رؤساء الأحزاب، معقبًا: “تلاقي واحد عامل حزب أوضة وصالة ويستكبر أن يندمج مع حزب آخر لكونه كان رئيسًا لحزب سابق”.

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