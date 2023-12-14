منظمة التحرير الفلسطينية تكشف تفاصيل محاولات إنهاء الخلاف مع حماس (فيديو)

أكد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، عدم التفريط في أراض غزة، قائلا إنها جزء من أراضي الدولة الفلسطينية وهي مسألة غير قابلة للتفاوض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه لا يوجد لديهم شروط لتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدُا أنه يجب العمل على تعزيزها.

وتابع: "في 30 سبتمبر حدث اجتماع في مدينة العلمين المصرية، واتفقنا على تشكيل لجنة لمتابعة القرارات، وقبيل الحرب الإجرامية التي قامت بها إسرائيل في غزة دعينا إلى اجتماع اللجنة، ولكن حماس رفضت المشاركة".

وذكر: "نأمل أن يستمر التواصل بيننا وحماس حتى نعيد الوحدة إلى الساحة الفلسطينية كما كانت، بل وأفضل، والرئيس عباس أبو مازن وطلب مني التواصل بشكل مباشر مع حماس من أجل أن نلتقي في القاهرة، واتصلت بمكتب هنية وأكدوا لي أنه سيصل الليلة إلى الدوحة وسيتصل معي إما غدا أو الليلة بعد وصوله".

وأشار إلى أنّ الفلسطينيين في أمس الحاجة لوقف الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في غزة، ومن أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى وجود تعاطف كبير من المجتمع الدولي معنا بدليل التصويت الذي جرى بالأمس على القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية في الأمم المتحدة بـ21 دولة صوّت لصالحه 153 دولة مقابل اعتراض 10 دول فقط.

وأوضح أنّ مصر تعمل على توحيد الموقف الفلسطيني والحفاظ على وحدتنا الوطنية: "مصر تفتح أبوابها دائما من أجل رعاية أي اجتماعات فلسطينية لكل الفصائل دون استثناء، ونقف مع مصر والأردن موقفا واحدا لمنع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة".

تصعيد إسرائيلي في غزة

صعدت اليوم إسرائيل مجازرها الوحشية ضمن حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وقصفت قطاع غزة بقنابل من نوع جو- أرض، نصفها غير موجه وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وتسببت فى ارتقاء عشرات المئات ما بين شهيد ومصاب ومفقود وسط ظروف مناخية سيئة وكارثية بسبب انتشار الأوبئة بين الضحايا فى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

يـأتى التصعيد فى القطاع فيما استشهد 11 فلسطينياً فى اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين لليوم السادس على التوالى بالضفة المحتلة. وكشفت المصادر عن أن من 40 إلى 45% من القنابل التى استخدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.