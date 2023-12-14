رئاسة فلسطين: تهجير غزة خط أحمر وأمريكا راعية الاحتلال (فيديو)

أشاد متحدث الرئيس الفلسطيني الدكتور نبيل أبو ردينة، بالموقف المصري الرسمي والشعبي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أنه موقف قوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية ولن يتخلون عنه، مؤكدا أن التهجير داخل غزة أو خارجها خط أحمر لن يسمح به ولن يقبل به، متابعا: "نحن والجانب المصري متفقون تمامًا على الموقف الوطني والقومي السليم".

وأشار إلى أنه لا يصدق وجود أي خلاف بين إسرائيل وأمريكا، موضحة أنها راعية دولة الاحتلال وتحرّض وأرسلت لها حاملات الطائرات لحمايتها.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل، وما لم تتدخل الإدارة الأمريكية وأن تفرض على دولة الاحتلال وتلزمها بوقف العدوان ستبقى كل الجهود في مهب الريح.

وأكد وجود جهود فلسطينية وعربية موحدة تتجول على دول مجلس الأمن الدولي وتضطلع بنشاط سياسي هام، لافتًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت تصويت 153 لصالح دولة لفلسطين، أما والإدارة الأمريكية فقد أحبطت المشروع الفلسطيني، ومن ثم، فإن الإدارة الأمريكية لا يعنيها شيء إلا دعم إسرائيل وإبقاء المنطقة العربية تعيش في أجواء من التوتر وعدم الاستقرار.

التصعيد في غزة

صعدت اليوم إسرائيل مجازرها الوحشية ضمن حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وقصفت قطاع غزة بقنابل من نوع جو- أرض، نصفها غير موجه وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وتسببت فى ارتقاء عشرات المئات ما بين شهيد ومصاب ومفقود وسط ظروف مناخية سيئة وكارثية بسبب انتشار الأوبئة بين الضحايا فى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

يـأتى التصعيد فى القطاع فيما استشهد 11 فلسطينياً فى اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين لليوم السادس على التوالى بالضفة المحتلة. وكشفت المصادر عن أن من 40 إلى 45% من القنابل التى استخدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»التابعة للامم المتحدة فى مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن فى 3 فصول من عائلتى صالح وخليل. كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة «أبوحسين» التابعة لوكالة الغوث فى جباليا، ما أدى إلى استشهاد العشرات من عائلة أبوعودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

واعتقلت المئات بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادى أبوغزالة فى المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم. وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة فى جباليا بالكامل، فى انتهاك صارخ لكرامة الأموات، كما دمرت المجمع الطبى.

واقتحمت القوات عدداً من المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عدداً من النازحين الآمنين فى بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.