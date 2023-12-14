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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بكري: “شخصية تقيلة” رئيسًا للوزرء خلال أيام (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة الحالية قد تتقدم باستقالتها عقب أداء حلف اليمين للرئيس المصري المنتخب عقب إعلان النتيجة النهائية يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى حال تغيير الحكومة فرئيس الحكومة الجديد شخصية ثقيلة لديه قدرة كبيرة من الكفاءة كما أنه يحظى ثقة كبيرة.

وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا في الحكومة مع الرئيس المنتخب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا عملا كبيرا من أجل المواطن المصري.

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وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الرئيس السيسي، يحمل هموم المواطن المصري، مبينا أن المرحلة الحالية مرحلة تحديات كبيرة، خاصة مع المخطط الإسرائيلي الذي يتم تنفيذه في قطاع غزة واستهداف مصر.


وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنطقة تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام، مع الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة، موضحا أن الأياد الأمريكية ومنهم الرئيس بايدن ملوثة بدماء الفلسطينيين وشن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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