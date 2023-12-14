نشرة التوك شو..عودة تخفيف الأحمال وتطورت جديدة في حرب غزة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

التطرف والأفكار الاستعمارية وادعاء المظلومية والاضطهاد وسرقة أراضي وممتلكات الغير انطلاقًا من تعاليم دينية مشوهة تسيطر على شعب دولة الاحتلال الإسرائيلي، آخرها تصريحات للحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد هجوم ضد الفلسطينيين في عام 1985.

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"سيناء للنيل أراض إسرائيلية".. حاخام متطرف يدعو لاستيطان غزة وما حولها (فيديو)



قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن الأحداث في قطاع غزة تتطور من يوم لآخر، حيث ازدادت شراسة العدوان الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة منذ أكثر من أسبوع.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأستاذ علوم سياسية: توسيع الهجوم الإسرائيلي على فلسطين مرفوض عالميًا (فيديو)



قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر بدأت المرور منذ أمس من معبر كرم أبو سالم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناضياء رشوان: إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع وصول المساعدات لقطاع غزة(فيديو)



طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبل بعدما شهدت البلاد أمس واليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا إفادة عاجلة من الأرصاد بأحوال الطقس ومطالبة باصطحاب "الجواكت" خوفًا من نزلات البرد



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام الدولي أشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر خلال الأيام الثلاثة السابقة، ولم يجد ثغرة فيها.

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أحمد موسى: عودة تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية أمر طبيعي



قال سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، إنّ المشهد في فلسطين عربي، ولم يستطع الاحتلال منذ عام 1948 أن يغيير في طبيعة هذا المشهد الفلسطيني، الذي ظلّ محافظًا على القيم التاريخية والدينية من أرض الرسالات فلسطين وتحديدًا القدس.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامطالبا اليونسكو بالتدخل.. سفير فلسطين بالعراق: الاحتلال الإسرائيلي يدمر آثارا تاريخية (فيديو)



شن الاعلامي أحمد موسى، إن سيناء أرض مصرية كاملة السيادة وإسرائيل ليس لها اراضي بها، مستنكرا تصريحات حاخام إسرائيلي متشدد يتحدث كذبا عن أن سيناء جزء من إسرائيل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى يهاجم حاخام يهودي متشدد: يبقي حد يقرب من سيناء (فيديو)



قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإدارات الأمريكية تُعد إدارات صهيونية مساندة لإسرائيل، وتستخدم الاحتلال وتوظفه في تحقيق سياستها العدوانية.

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مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تستطيع وقف العدوان على غزة بكلمة واحدة (فيديو)



قال الدكتور نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت الفلسطينيين بوعود كثيرة ولكن لم تنفذ أي وعد من تلك الوعود، مشيرا إلى أن من ضمن تلك الوعود حل الدولتين وولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك.

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قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه بعد أحداث غزة و الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت الولايات المتحدة معزولة أكثر عن العالم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالجامعة العربية: مصر تجري مشاورات لتغيير الموقف الأمريكي تجاه حرب غزة (فيديو)

