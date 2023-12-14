مصطفى الفقي يعتذر عن تصريح “كان بيشرب”.. عبدالناصر فوق المقارنة

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن تصريحاته حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأنه “كان يشرب في بيت السادات عقب هزيمة 1967” فسرها البعض بشكل خاطئ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد: “لو فيه خطأ فهو غير مقصود، وكان في ظروف تسجيل ممتد، وتصورت أنها دردشات خارجية، لكن أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها"، مضيفا: "عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تتكرر، ولا كنت أحب أن يؤدي الأمر إلى هذا النحو”.

وأضاف المفكر السياسي: “لا أتصور أبدا أنا أكون خصما لفكر عبد الناصر، أو تاريخه، رصيد عبد الناصر حياته الشخصية التي لا يختلف عليها اثنان”، لافتا إلى أن ابنته هدى عبد الناصر كانت تذهب للجامعة دون حراسة.

وواصل: “أنا مخطئ خطأ كبيرا لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتور هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها”.