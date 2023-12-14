عاجل
مصطفى بكري: رفضت مقابلة نتنياهو في 1996 وهددت بإطلاق الرصاص عليه (فيديو)
الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مصطفى الفقي يعتذر عن تصريح “كان بيشرب”.. عبدالناصر فوق المقارنة

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن تصريحاته حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأنه “كان يشرب في بيت السادات عقب هزيمة 1967” فسرها البعض بشكل خاطئ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد: “لو فيه خطأ فهو غير مقصود، وكان في ظروف تسجيل ممتد، وتصورت أنها دردشات خارجية، لكن أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها"، مضيفا: "عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تتكرر، ولا كنت أحب أن يؤدي الأمر إلى هذا النحو”.

txt

مصطفى الفقي: وجود الكيان المحتل في فلسطين لا يستند إلى حقائق

txt

مصطفى الفقي يحسم موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (فيديو)

وأضاف المفكر السياسي: “لا أتصور أبدا أنا أكون خصما لفكر عبد الناصر، أو تاريخه، رصيد عبد الناصر حياته الشخصية التي لا يختلف عليها اثنان”، لافتا إلى أن ابنته هدى عبد الناصر كانت تذهب للجامعة دون حراسة.

وواصل: “أنا مخطئ خطأ كبيرا لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتور هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها”.

مواد متعلقة

عبدالحكيم عبدالناصر: إقبال كبير على الانتخابات ومصر تواجه حربًا على كل الجهات

مصطفى الفقي: "مفاتيح إسرائيل بيد أمريكا والاحتلال يبرع في إنكار الجرائم"

مصطفى الفقي: "سقوط أمريكا بداية الانهيار للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين" (فيديو)

مصطفى الفقي: إسرائيل "مصيبة" ولعبتها المفضلة ضرب الدول ببعضها

مصطفى الفقي: "التحيز السافر ضد الحق الفلسطسني عالميًّا يشعرتي بالتفاؤل" (فيديو)

مصطفى الفقي: "حرب غزة أظهرت وجهًا غير مسبوق للقمع الغربي" (فيديو)

مصطفى الفقي يشارك بندوة "دردشة في السياسة" في الجامعة البريطانية

خلال محاضرة بجامعة المستقبل: مصطفى الفقى التعليم أساس تقدم الدول
الجريدة الورقية