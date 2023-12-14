أول إجراء من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تدنيس جنوده مسجدا في جنين

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش سيتخذ إجراءات ضد الجنود الذين دخلوا المسجد في جنين اليوم، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال: " سنواصل القتال ضد الفصائل الفلسطينية وستكون هناك أيام مقبلة من المعارك الصعبة.

وتابع: "نبذل كل ما بوسعنا لتجنيب المحتجزين أي خطر خلال عملياتنا في الأنفاق بغزة".

وأثار مقطع فيديو لجنود جيش الاحتلال الجدل، بعدما اعتلوا منبر مسجد بمدينة جنين في الضفة الغربية بفلسطين

، خلال إحدى عمليات اجتياح قوات الاحتلال المتكررة للمدينة.

واقتحم عدد من جنود الاحتلال مسجد في جنين بأحذيتهم أثناء أذان الظهر، واعتقلوا الموجودين داخله، ثم شرعوا في استخدام مكبرات الصوت في المسجد لترديد أغاني عيد الأنوار الحانوكا.

أذان في كنيس يهودي

وفي سياق متصل، دخل مجهولون لكنيسة يهدوية في تل أبيب، وقاموا بالآذان ردا على تشغيل جنود يهود أغاني عبرية داخل مسجد في جنين.

ونشرت شبكة القسام الإعلامية، مقطع فيديو يظهر فيه مجهول يؤذن للصلاة من داخل أحد الكنائس اليهودية.