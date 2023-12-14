د. وجدي زين الدين: الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية يعكس وعي المواطن واستشعاره الخطر

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن جميع المنظمات الدولية والعربية والإفريقية التي راقبت الانتخابات الرئاسية أشادت بحسن سير عملية الانتخابات الرئاسية في مصر، وتم رصد ملاحظات إيجابية وقدمت ملاحظات لتزويد اللجان أو الموظفين ما يفيد مستقبل العملية السياسية في مصر.

وأشار زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن إفادة رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بنفاد بطاقات الاقتراع والتخطيط لطباعة بطاقات جديدة يؤكد وجود إقبال من الناخبين على مراكز الاقتراع لا مثيل لها، ما يؤكد على وعي المواطن وكياسته واستشعاره للخطر.

وتابع أن الإقبال الكثيف على الانتخابات يؤكد أن مصر لن ينالها سوء على الإطلاق في ظل همة المصريين، مشيرًا إلى أن اصطحاب المواطنون لأطفالهم تعلمهم وتزرع فيهم روح الوطنية والانتماء، مردفًا: “لا قلق على مصر مهما كانت الأخطار والمؤامرات والمخططات بفضل شعب مصر القوي”.

وقدم رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، التحية إلى وزارة الداخلية، مشددا على أنها قامت بدور عظيم في تأمين الانتخابات والتيسير على الناخبين كبار السن وذوي الهمم.