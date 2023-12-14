وزير فلسطيني سابق يكشف سر الخلاف بين أمريكا وإسرائيل في غزة (فيديو)

كشف الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، عن وجود خلاف أمريكي إسرائيلي بسبب غزة والعدوان الشرس المستمر على القطاع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنّ أمريكا بدأت تعترض كثيرا على المغالاة الإسرائيلية في قتل المدنيين بعدما أحرجها هذا الأمر أمام العالم والجمهور الأمريكي.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت تقدر أن الجيش الإسرائيلي قد ينهي مهامه خلال أسبوع أو أسبوعين، لكنه دخل الشهر الثالث دون أن يحقق إنجازا جوهريا، لذلك، فإن الإدارة تضغط تجاه إيجاد صيغة لوقف هذه الحرب إن أمكن ولو تحت سلسلة من الهدن الإنسانية.

وأشار إلى أنّ الإدارة الأمريكية متفقة مع إسرائيل على الهدف، لكنها تختلف معها كثيرا على كيفية أداء المهام على الأرض، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر إلى العلن وبصورة مبالغ فيها الخلاف مع الإسرائيليين وهم يحاربون خشية أن يُقال إن الولايات المتحدة مكنت إسرائيل من أن تنهزم ومكنت حماس من أن تنتصر، لأنه إذا تم وقف إطلاق النار الآن، فهذه هزيمة للخطط الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي في إسرائيل.

مجازر وحشية في غزة

صعدت اليوم إسرائيل مجازرها الوحشية ضمن حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وقصفت قطاع غزة بقنابل من نوع جو- أرض، نصفها غير موجه وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وتسببت فى ارتقاء عشرات المئات ما بين شهيد ومصاب ومفقود وسط ظروف مناخية سيئة وكارثية بسبب انتشار الأوبئة بين الضحايا فى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

يـأتى التصعيد فى القطاع فيما استشهد 11 فلسطينياً فى اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين لليوم السادس على التوالى بالضفة المحتلة. وكشفت المصادر عن أن من 40 إلى 45% من القنابل التى استخدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.

اقتحمت قوات الاحتلال مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التابعة للامم المتحدة فى مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن فى 3 فصول من عائلتى صالح وخليل. كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة «أبوحسين» التابعة لوكالة الغوث فى جباليا، ما أدى إلى استشهاد العشرات من عائلة أبوعودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

واعتقلت المئات بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادى أبوغزالة فى المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم. وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة فى جباليا بالكامل، فى انتهاك صارخ لكرامة الأموات، كما دمرت المجمع الطبى.

واقتحمت القوات عدداً من المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عدداً من النازحين الآمنين فى بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.