نشرة التوك شو.. إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية في مصر

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أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يواجهم أي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024.

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"الوطنية للانتخابات": لم نواجه أي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلقة بالانتخابات



عرضت قناة "إكسترا نيوز" لقطات من داخل مقر الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، أثناء مواصلتهم متابعة مجريات التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي وقبيل إغلاقها في الساعة التاسعة مساء.

حملة د. عبدالسند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر ساعات العملية الانتخابية



أصرت مواطنة من محافظة الفيوم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم تعرضها لكسر في قدمها ولكن إصراها دفعها للذهاب إلى اللجنة عن طريق سيارة إسعاف.

مواطنة تشارك في الانتخابات الرئاسية بسيارة إسعاف بالفيوم (فيديو)



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "كلنا أمام مشهد عظيم، وكلنا جميعا على قلب رجلواحد".

أحمد موسى في اليوم الأخير لـ الانتخابات الرئاسية: مشهد عظيم للمصريين (فيديو)



أشاد الإعلامى نشأت الديهي، بالإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "لازم أشكر ربنا وشعب مصر العظيم الذى يرتقى دائما كل مرة فوق كل حدث حادثة".

نشأت الديهي مشيدًا بالإقبال الكثيف بالانتخابات الرئاسية: نشكر ربنا والشعب (فيديو)





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تمر هذه الأيام بنوة القاسم والتي تتسبب في أمطار غزيرة ولكنها لم تمنع المواطنين من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محافظ الإسكندرية: الأمطار الغزيرة لم تمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية



قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الانتخابات الرئاسية 2024 التي انتهى التصويت فيها اليوم هي الانتخابات التعددية الخامسة في تاريخ مصر، منذ تعديل الدستور عام 2005 بعد أن كان اختيار الرئيس يجرى بالاستفتاء.

ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية خطوة على طريق الإصلاح السياسي (فيديو)



أكد النائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، أن المشهد بالانتخابات الرئاسية 2024 جاء مشرفًا، كاشفًا عن سعادته بخروج العرس الانتخابي بهذا المظهر الجميل الذي أبهر العالم.

د. أيمن محسب: سعادتنا بالغة بالانتخابات الرئاسية.. ومستقبل مصر أفضل



قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، كانت استثنائية بسبب العدد الكبير للناخبين الذين شاركوا في التصويت بهذه الانتخابات.

البرلمان العربي: نهنئ الشعب المصري على النجاح الكبير للانتخابات الرئاسية (فيديو)



قال عز الدين حسن جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن سعر البصل حاليًا غير طبيعي، ولولا التحذيرات من العام الماضي لما كان موجودا في السوق المصري.

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: سعر البصل حاليًا غير طبيعي وتوقعنا الأزمة (فيديو)

